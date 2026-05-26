Video: Trung tướng Mai Hoàng chủ trì họp báo cung cấp thông tin vụ nổ súng làm 2 người thương vong 26/05/2026 12:13

(PLO)- Sáng 26-5, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan quá trình truy bắt thành công hai nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài làm một người chết, một người bị thương.

Tham dự buổi họp báo có đại diện các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, gồm Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an TP.HCM cùng đông đảo cơ quan báo chí Trung ương và TP.HCM.

Theo chương trình, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông qua báo cáo tóm tắt vụ việc. Tiếp đó, Trung tướng Mai Hoàng phát biểu định hướng công tác tuyên truyền liên quan vụ án.