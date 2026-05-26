Bí ẩn nhân vật ‘bác sĩ C’ trong ‘đại tiệc’ ma túy ở quán bar Paris Night 26/05/2026 08:46

(PLO)- 33 bị cáo trong vụ chứa chấp, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại quán bar Paris Night, tỉnh Lâm Đồng đang được xét xử sơ thẩm.

Hôm nay, 26-5, TAND khu vực 10- Lâm Đồng tiếp tục phiên tòa xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại quán bar Paris Night ở phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng với 33 bị cáo. Các bị cáo được đưa ra xử các tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ, lúc 23 giờ ngày 1-5-2025, hơn 200 cảnh sát được chia làm ba mũi bao vây toàn bộ vũ trường Paris Night khi 154 khách đang say sưa trong tiếng nhạc.

Cảnh sát khống chế 5 bàn VIP, bắt quả tang hàng chục thanh niên nam nữ đang hút chích ma túy, thu giữ nhiều tang vật như ma túy đá, cần sa, các tài liệu liên quan.

Rạng sáng 2-5, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh Trọng Toản (57 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú TP Phan Thiết) là chủ quán bar Paris Night.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định Mạnh Trọng Toản cùng bốn cổ đông tại Lâm Đồng, TP.HCM là chủ vũ trường, Toản thuê Trần Mạnh Anh (32 tuổi, quê quán Hà Tĩnh) điều hành; Toản chỉ kiểm soát qua hệ thống camera, chỉ đạo từ xa.

Hơn 200 cảnh sát ập vào quán bar bắt quả tang hàng chục người đang phê ma túy.

Trần Mạnh Anh cấu kết với nhiều người khác sử dụng hơn 80 nhân viên làm vệ sĩ, tiếp tân, phục vụ… canh gác, giám sát nghiêm ngặt từ cổng vào đến phòng vệ sinh.

Nhóm này phân chia các khu vực bảo vệ như tủ điều khiển thiết bị điện, cầu dao tổng, thiết kế các lối thoát hiểm để khi có bất kỳ biến động thì lập tức sập nguồn cầu dao điện, nhanh chóng tẩu tán ma túy, tẩu thoát ra ngoài.

Để được đặt bàn VIP vào khu vực trung tâm phải là khách quen. Khi các bàn VIP có nhu cầu sử dụng ma túy, lập tức các nhân viên bảo vệ vây quanh, quay lưng để che kín các bàn, để khách ung dung, thoải mái phê.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, nay là Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (bìa trái) trực tiếp chỉ huy vụ bắt giữ ma túy.

Cáo trạng của VKS xác định: Mạnh Trọng Toản cùng 14 đồng phạm đã sử dụng quán bar Paris Night chứa chấp khách tại năm bàn VIP sử dụng trái phép chất ma túy tối 1-5-2025 nhằm tăng doanh thu của quán, nhận tiền típ của khách thì bị bắt quả tang đã phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy với tình tiết định khung hình phạt đối với hai người trở lên.

Các bị cáo còn lại là khách hàng nam nữ tại năm bàn VIP đều bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đều có tình tiết định khung hình phạt đối với hai người trở lên.

Trong quá trình điều tra xuất hiện tình tiết về nhân vật có biệt danh “bác sĩ C”. Theo lời khai của nữ bị cáo T, người này đã gọi cho “bác sĩ C” để mua 3 triệu đồng ma túy “hàng khay”. Sau đó, T đến khu vực cầu Phú Hài nhận ma túy rồi mang vào bar Paris Night sử dụng cùng nhóm bạn tại bàn VIP 16 thì bị bắt quả tang.

Công an đọc lệnh khám xét nơi ở của Mạnh Trọng Toản.

Cơ quan điều tra xác định “bác sĩ C” là VVC. Tuy nhiên, người này phủ nhận việc bán ma túy. Do chỉ có lời khai duy nhất từ bị cáo T, không có thêm chứng cứ khác chứng minh hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với người này.

Các nhân viên còn lại, cổ đông của quán bar Paris Night, do không biết có khách sử dụng ma túy tại quán vào đêm ngày 1-5-2025 nên không có cơ sở để xử lý với vai trò đồng phạm về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.