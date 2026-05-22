Toà tuyên án cặp vợ chồng giữ người trái pháp luật, khóa cửa nhốt công an 22/05/2026 20:41

Ngày 22-5, TAND khu vực 7- Gia Lai tuyên phạt Trần Thị Tâm (56 tuổi, ngụ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) hai năm sáu tháng tù về tội giữ người trái pháp luật, một năm sáu tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tổng hình phạt bốn năm tù.

Tòa phạt Lê Hữu Thống (57 tuổi, chồng bi cáo Tâm) hai năm tù về tội giữ người trái pháp luật.

Hai vợ chồng bị cáo Trần Thị Tâm và Lê Hữu Thống/. Ảnh: LK.

Theo bản án, năm 2023, Trần Thị Tâm có thỏa thuận mua bốn lô đất liền kề của bà NTH (ngụ phường Hòa Hưng, TP.HCM) tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai với giá 15,5 tỉ đồng và đã đặt cọc, thanh toán 5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do hai bên không thống nhất nên hợp đồng chuyển nhượng bất thành. Sau đó, bốn lô đất này đã được bán lại cho bên thứ ba là ông ĐBK (ngụ phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Bà Trần Thị Tâm cho rằng các lô đất này bà đã đặt cọc mua, nên đã tự ý lập hợp đồng cho người khác thuê nhà và ở trên đất này.

Giữa năm 2024, ông ĐBK phát hiện có người ở trên đất của mình, báo chính quyền địa phương xử lý nhưng không dứt điểm.

Khoảng 9 giờ ngày 25-1, ông NBK đến kiểm tra đất của mình thì phát hiện ông Lê Hữu Thống đang cho người sơn sửa tường bao quanh khu đất và giữa hai bên xảy ra tranh cãi. Sau đó, ông Thống đuổi ông ĐBK ra ngoài, nhưng không được nên khóa cổng lại, không cho ra ngoài.

Sau đó, Công an phường Hội Phú phân công Trung tá NTV, Phó trưởng Công an phường và Thiếu úy TĐT đến kiểm tra, giải quyết sự việc. Tại đây, hai cán bộ công an cũng bị ông Thống khóa cổng nhốt lại không cho ra ngoài.

Đến 14 giờ cùng ngày, Công an TP Pleiku cũ phá khoá, mở cổng vào lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với hai vợ chồng ông Lê Hữu Thống về hành vi giữ người trái pháp luật.

Tháng 4-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố Trần Thị Tâm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 1 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bà Tâm là người có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hai người khác và đã đặt cọc tiền. Tuy nhiên, hợp đồng sang nhượng không thành nên xảy ra tranh cãi, tố cáo.

Bà Tâm cho rằng những người này lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc. Sau đó, đã dùng tài khoản mạng xã hội để bêu xấu, xúc phạm người khác hành vi lừa đảo, ăn cướp… và chia sẻ, đăng trên nhiều hội nhóm.