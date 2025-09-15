Bắt giữ 16 người chế tạo, mua bán vũ khí trái phép ở Lai Châu 15/09/2025 15:40

(PLO)- Liên quan vụ triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí hàng chục tỉ đồng, Công an tỉnh Lai Châu cho biết một khẩu súng được mua với giá 6-7 triệu đồng sau đó về bán lại 12-15 triệu đồng.

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng, giao dịch hàng chục tỉ đồng, ngày 15-9, Công an tỉnh Lai Châu, cho biết trên địa bàn có 16 người đã bị bắt giữ; thu giữ hàng chục khẩu súng, hàng nghìn viên đạn.

Nhóm nghi phạm trong vụ án bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo Công an tỉnh Lai Châu, trong hai ngày 11 và 12-9, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, phối hợp Công an tỉnh Lai Châu và nhiều đơn vị liên quan đồng loạt ra quân đấu tranh phá Chuyên án 924V, bóc gỡ đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã triệu tập, làm việc với 16 người gồm Nguyễn Mạnh Linh, Nguyễn Tiến Quỳnh, Lò Văn Chiển, Pờ Pố Chừ, Sùng A Cá, Bùi Văn Quyền (cùng trú xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu).

Giàng Xé Xá, Vàng Văn Cảnh (cùng trú xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu); Lỳ Lò Po, Lý Khừ Po, Chu Văn Hiệu, Pờ Xá Lòng (cùng trú xã Mù Cả); Sì Po Chóng, Chu Po Ly, Phùng Lò Xè, Bùi Văn Ả (cùng trú xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu). Những người này có độ tuổi từ 38 đến 54.

Vũ khí thu giữ của các đối tượng. Ảnh: CA

Những người này đã khai nhận hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp 15 khẩu súng nén hơi PCP nhãn hiệu FX, COMMOS… một khẩu súng 2 nòng bắn đạn hoa cải, 808 viên đạn cùng nhiều linh kiện, dụng cụ kèm theo.

Công an tỉnh Lai Châu cũng phối hợp Công an các xã tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp 10 khẩu súng nén hơi PCP nhãn hiệu FX, 255 viên đạn, một ống kính ngắm, 2 bơm nén khí.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Mạnh Linh được xác định có hành vi mua bán trái phép vũ khí.

Linh mua súng thông qua các trang mạng xã hội như Youtube, Facebook, Zalo... Sau khi chuyển tiền, súng được vận chuyển thông qua gửi hàng theo xe khách hoặc dịch vụ giao hàng. Trung bình một khẩu súng PCP Linh mua với giá 6-7 triệu đồng sau đó về bán lại 12-15 triệu đồng.

15 người còn lại có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an củng cố để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo, mọi hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý. Người dân đang tàng trữ vũ khí cần tự giác giao nộp cho cơ quan Công an để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, việc này vừa bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình, vừa góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.