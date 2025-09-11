Mua súng bắn chim, bị đề nghị truy tố tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng 11/09/2025 10:57

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Nguyễn Khánh (ngụ xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Khẩu súng cùng 3 viên đạn, tang vật vụ án. Ảnh: ANĐT

Theo hồ sơ, Khánh đặt mua một khẩu súng khí nén qua mạng xã hội rồi rủ hai người bạn cùng đi bắn chim tại bãi đất trống thuộc xã Hàm Tân. Khi vừa lắp bình hơi vào súng, chuẩn bị sử dụng, cả nhóm bị lực lượng Công an xã Tân Xuân phát hiện. Nhóm thanh niên này bỏ chạy, để lại một khẩu súng, ba viên đạn. Tang vật thu giữ được công an gởi đi trưng cầu giám định.

Kết luận giám định nêu: Khẩu súng và ba viên đạn thu giữ là vũ khí quân dụng; loại súng kèm số đạn này khi bắn vào cơ thể người có thể gây thương tích hoặc tử vong. Cơ quan An ninh điều tra xác định hành vi của Trần Nguyễn Khánh đã xâm phạm nghiêm trọng đến chế độ quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng của Nhà nước, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an ninh, trật tự và đe dọa tính mạng người dân.

Đối với hai thanh niên đi cùng Trần Nguyễn Khánh, Cơ quan An ninh điều tra xác định cả hai không biết súng và đạn là vũ khí quân dụng nên không xem xét xử lý hình sự. Tuy nhiên, nhằm tăng cường công tác răn đe, phòng ngừa, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị Công an xã Hàm Tân ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai thanh niên trên với mức phạt tiền 2-5 triệu đồng về hành vi không tố giác việc tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.