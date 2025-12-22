Xe tải lật nghiêng sau khi va chạm với xe khách ở Đắk Lắk 22/12/2025 09:07

(PLO)- Sau va chạm với xe khách, hai vợ chồng tài xế xe tải ở Đắk Lắk bị kẹt trong cabin.

Ngày 22-12, thông tin từ UBND xã Ea Wer (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe khách khiến hai người bị thương.

Người dân giải cứu vợ chồng tài xế xe tải kẹt trong cabin. Ảnh: V.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, tài xế Hoàng Ngọc Sơn (35 tuổi, ngụ xã Buôn Đôn) điều khiển xe khách lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 1 thì xảy ra va chạm với xe tải do tài xế Nguyễn Minh Nhật (51 tuổi, ngụ phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Cú tông mạnh khiến xe tải lật nghiêng trên đường, ông Nhật cùng vợ bị thương và kẹt trong cabin xe.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã cạy kính xe, đưa vợ chồng ông Nhật đi cấp cứu. Riêng tài xế và hành khách trên xe khách may mắn không bị thương tích.

Sau tai nạn cả hai xe đều bị hư hỏng nặng. Riêng xe tải bị bẹp dúm phần đầu.