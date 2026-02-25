Sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả 25/02/2026 22:06

(PLO)- Do mâu thuẫn vợ chồng, Thương đã dùng điện để giết vợ khi đang ngủ rồi tạo hiện trường giả là vụ tai nạn.

Ngày 25-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Lê Văn Thương (53 tuổi, quê xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi giết vợ.

Theo cơ quan công an, ngày 9-2-2026, Công an phường Bình Phước nhận được tin báo về việc bà QTT (46 tuổi) bị điện giật trọng thương tại phòng trọ thuộc khu phố Tiến Hưng 3 (phường Bình Phước) đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện ở TP.HCM.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường phát hiện trong căn phòng trọ có dây điện bị cháy và có vết máu.

Điều đáng nói có đoạn dây điện của máy giật góc phòng trọ đã bị tuốt bỏ lớp nhựa bảo vệ nên có nhiều nghi vấn đây là vụ án mạng.

Lê Văn Thương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an.

Điều tra ban đầu, công an nhận thấy chồng của nạn nhân là Lê Văn Thương khi đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu đã bất ngờ “mất tích”. Sau một ngày truy tìm công an phát hiện Lê Văn Thương đang về quê ở Cà Mau nên đã mời làm việc.

Tại cơ quan công an, Thương cho rằng vợ bị tai nạn điện giật và giờ phải về quê lấy tiền chữa bệnh cho vợ. Tuy nhiên, sau những chứng cứ đưa ra, Thương cúi đầu nhận toàn bộ hành vi sát hại vợ.

Theo lời khai của Thương, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên cả hai thường xuyên cự cãi. Khi gần gần Tết Nguyên đán, Thương muốn cả nhà bỏ việc công nhân về quê Cà Mau sinh sống nhưng vợ không đồng ý và đòi ly hôn.

Đoạn dây điện Thương đã dùng sát hại vợ. Ảnh: Công an.

Bực tức, sáng 8-2, khi vợ ngủ giường dưới và con trai ngủ trên gác và cả hai đang ngủ say, Thương thức dậy với ý định sát hại để vợ. Thương lấy một đoạn dây điện cắm trực tiếp vào ổ điện, đầu còn lại chích điện vào vùng đầu vợ.

Khi đang thực hiện, Thương run sợ nên làm rơi sợi dây điện trúng vào vùng cổ của vợ khiến chị bị điện giật.

Nghe có tiếng phát nổ, con trai đang ngủ trên gác liền bật đèn sáng thì thấy cha mình đang đỡ mẹ dậy, vùng miệng mẹ có máu chảy ra nhiều, người con trai lấy xe máy chở mẹ và cùng bố đến bệnh viện gần khu trọ để cấp cứu.

Để che giấu hành vi, Thương đã quay về phòng trọ giấu hai sợi dây điện vào trong máy giặt và tạo dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn.

Tuy nhiên, Thương sợ bị phát hiện hành vi nên sợ hãi bỏ trốn về quê.