Bắt nghi phạm giết em vợ rồi dìm xuống ao 05/01/2026 10:22

(PLO)- Công an bắt giữ nghi phạm liên quan vụ người đàn ông tử vong dưới ao nước ở Đắk Lắk.

Ngày 5-1, một nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ người đàn ông tử vong dưới ao nước.

Nghi phạm bị bắt giữ là YLE (41 tuổi, ngụ buôn M’blớt, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk). Ông YLE bị bắt khi đang lẩn trốn ở cánh đồng tại xã Ea Na. Hiện công an đang lấy lời khai của người này để điều tra vụ việc.

Nghi phạm YLE bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một cánh đồng. Ảnh: N.D

Như PLO đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 4-1, người dân nghe tiếng la hét rồi tìm thấy thi thể ông YBN (41 tuổi, ngụ buôn M’blớt, xã Ea Na) dưới ao nước nên trình báo công an.

Bước đầu, lực lượng chức năng nghi ngờ ông YBN bị anh rể là YLE (41 tuổi, ngụ cùng buôn) dùng đá tấn công, dìm nạn nhân dưới ao nước. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông YLE trốn khỏi nhà nên lực lượng chức năng tổ chức truy lùng.