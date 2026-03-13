Sà lan vướng dây điện trên kênh Chợ Gạo, 1 container rơi xuống kênh 13/03/2026 16:51

(PLO)- Chiếc sà lan chở container khi lưu thông qua khu vực cầu Chợ Gạo (tỉnh Đồng Tháp) bắt qua kênh Chợ Gạo đã vướng vào dây điện, làm đứt 2 dây điện và rơi 1 container xuống nước.

Ngày 13-3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ sà lan vướng dây điện xảy ra trên tuyến kênh Chợ Gạo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 37 phút cùng ngày, trên tuyến kênh Chợ Gạo, đoạn thuộc thủy phận ấp 1, xã Chợ Gạo, chiếc sà lan biển số SG-10472 (trọng tải 4.179 tấn, công suất 954CV) do ông NVĐH (48 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển lưu thông từ hướng Đèn Đỏ (xã Đồng Sơn) về Vàm Kỳ Hôn (xã Bình Ninh).

Thời điểm thùng container phía trên cùng vướng vào dây điện

Sự việc khiến 1 container rơi xuống kênh Chợ Gạo

Phương tiện này chở 4 lớp container rỗng. Khi đến khu vực cầu Chợ Gạo, do con nước lớn và thuyền trưởng không chú ý chỉ dẫn của báo hiệu đường thủy nội địa nên lớp container phía trên cùng vướng vào dây điện. Sự cố làm đứt hai dây điện và rơi 1 container xuống kênh. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông đã cử tổ công tác đến hiện trường phối hợp Công an xã Chợ Gạo điều tiết giao thông, đồng thời tiến hành xác minh nguyên nhân.

Thùng container được trục vớt lên bờ. Ảnh: CA

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định do thuyền trưởng điều khiển phương tiện không tuân thủ chỉ dẫn của báo hiệu đường thủy nội địa khi qua cầu.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan để khắc phục sự cố, đồng thời xử lý vi phạm đối với thuyền trưởng theo quy định.