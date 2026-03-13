Nguyên nhân vụ sập trần la phông khiến 4 công nhân thương vong 13/03/2026 11:30

(PLO)- Vụ tai nạn khiến 1 công nhân tử vong, 3 công nhân khác bị thương, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ.

Ngày 13-3, Sở Nội vụ TP.HCM đã có báo cáo cung cấp thông tin về vụ sập trần la phông xảy ra tại một doanh nghiệp trên đường số 8, Khu công nghiệp Sóng Thần 1 (phường Dĩ An, TP.HCM), khiến 4 công nhân thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 công nhân thương vong. Ảnh: KD

Theo báo cáo, vụ việc xảy ra vào chiều 7-3 trong quá trình thi công lắp đặt hệ thống máy lạnh tại kho của doanh nghiệp. Lúc này, 4 công nhân leo lên khu vực trần la phông để thực hiện công việc thì bất ngờ trần bị sập, khiến cả 4 người rơi xuống đất.

Vụ tai nạn khiến 1 công nhân tử vong tại chỗ, 3 công nhân khác bị thương và được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Sau khi sự cố xảy ra, doanh nghiệp đã tạm dừng thi công để rà soát, hoàn thiện lại phương án thi công, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Theo thống kê của Sở Nội vụ, trong năm 2025 trên địa bàn TP.HCM xảy ra 107 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm 107 người tử vong và 7 người bị thương.

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp có nguy cơ cao; tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người lao động, góp phần hạn chế tai nạn lao động và bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động.