Shipper tử vong khi giao hàng có được xem là tai nạn lao động?

(PLO)- Nếu shipper là người lao động và chịu sự quản lý của công ty thì khi gặp tai nạn trên đường đi giao hàng sẽ được xem là gặp tai nạn lao động, sẽ được công ty bồi thường.

Vừa qua, trên đường ĐT 743 (phường Thuận Giao, TP.HCM), một nam shipper đang chạy xe đi giao hàng thì bị xe container cán tử vong.

Từ vụ việc, nhiều bạn đọc thắc mắc: Shipper gặp nạn khi làm việc có được xem là tai nạn lao động không? Công ty quản lý ứng dụng có trách nhiệm gì? Nếu được coi là tai nạn lao động, shipper hoặc thân nhân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao?

Luật sư Phùng Thị Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Tai nạn lao động được định nghĩa tại khoản 8 Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015. Theo đó, tai nạn lao động là “tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động”.

Như vậy, một vụ tai nạn để được coi là tai nạn lao động cần đáp ứng hai yếu tố: (1) nạn nhân phải là người lao động; (2) tai nạn xảy ra trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao.

Theo khoản 1 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019, người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

Khoản 1 Điều 13 Bộ luật này cũng quy định trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Như vậy, nếu shipper làm việc cho một công ty theo thỏa thuận có trả lương, dưới sự quản lý và điều hành của công ty đó, thì shipper được coi là người lao động và có thể được hưởng chế độ tai nạn lao động.

Cụ thể, căn cứ theo điểm b khoản 4 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra “ít nhất 30 tháng tiền lương cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động”.

Ngoài ra, Điều 53 Luật An toàn, vệ sinh lao động nêu rõ: “Thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội”.

Ngược lại, nếu shipper chỉ nhận giao hàng theo vụ việc, thời gian làm việc do shipper tự quyết định thì shipper có thể được xem là người làm việc không có quan hệ lao động theo khoản 6 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019.

LS Huyền cho biết hiện nay, các shipper của đa số nền tảng giao hàng trực tuyến, của các hãng xe công nghệ phần lớn hoạt động theo hình thức cộng tác viên, không phải là người lao động có hợp đồng với doanh nghiệp, không nhận lương, không chịu sự quản lý của các nền tảng. Do đó, nếu xảy ra sự cố trong quá trình làm việc, họ sẽ không được hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về lao động.