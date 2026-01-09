Kiến nghị nhân văn của VKSND Khu vực 9 - TP.HCM để cấp giấy khai sinh cho 3 trẻ 09/01/2026 14:28

(PLO)- Sau khi xác định 3 cháu thuộc nhóm dễ bị tổn thương theo Nghị quyết 205/2025, VKSND Khu vực 9 - TP.HCM đã kịp thời kiến nghị UBND phường Bình Trị Đông cấp giấy khai sinh cho 3 cháu.

Ngày 9-1, VKSND Khu vực 9 - TP.HCM phối hợp cùng UBND phường Bình Trị Đông, TP.HCM, tổ chức buổi lễ trao giấy khai sinh cho 3 trường hợp là đối tượng theo Nghị quyết 205/2025 về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

VKSND Khu vực 9 - TP.HCM phối hợp cùng UBND phường Bình Trị Đông, TP.HCM trao giấy khai sinh cho 3 trường hợp theo Nghị quyết 205/2025. Ảnh: SONG MAI

Kịp thời hỗ trợ trường hợp dễ bị tổn thương

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 9 - TP.HCM, cho biết ngày 9-12-2025, đơn vị thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án bị can DQT và bị can TTT phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Bình Trị Đông, TP.HCM.

Quá trình thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, VKSND Khu vực 9 - TP.HCM nhận thấy bị can TTT sống chung như vợ chồng với bị can DQT nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Do bà TTT làm mất CCCD nên 3 người con, gồm: DQHN (sinh ngày 25-4-2022); DCT sinh ngày 2-3-2023) và DAN (sinh ngày 13-9-2025) chưa được đăng ký làm giấy khai sinh.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 9 - TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: SONG MAI

Căn cứ Điều 7 và khoản 3 Điều 10, Điều 11 Nghị quyết 205/2025, VKSND Khu vực 9 - TP.HCM đã làm việc với bị can TTT.

Tại buổi làm việc, bị can TTT đã đề nghị VKSND Khu vực 9 - TP.HCM kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy khai sinh cho 3 người con của mình.

VKSND Khu vực 9 - TP.HCM căn cứ Điều 13 Luật Trẻ em 2016, đồng thời xác định 3 trẻ chưa được cấp giấy khai sinh thuộc nhóm người dễ bị tổn thương theo Nghị quyết 205/2025 nên cần được bảo vệ, được thực hiện đầy đủ quyền về nhân thân, quyền dân sự của mình theo quy định.

VKSND Khu vực 9 - TP.HCM đã kịp thời kiến nghị để các cơ quan cấp giấy khai sinh cho 3 trẻ thuộc nhóm dễ bị tổn thương theo Nghị quyết 205/2025. Ảnh: SONG MAI

Sau buổi làm việc, ngày 19-12-2025, VKSND Khu vực 9 - TP.HCM đã có văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông, TP.HCM chỉ đạo các cơ quan ban ngành của phường thu thập thông tin để hoàn thiện hồ sơ và thực hiện việc cấp giấy khai sinh cho 3 trẻ.

Trong trường hợp UBND phường Bình Trị Đông chậm cấp hoặc từ chối cấp giấy khai sinh, bà T có quyền khởi kiện ra TAND Khu vực 9 - TP.HCM. VKSND Khu vực 9 - TP.HCM sẽ hỗ trợ việc khởi kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị quyết 205/2025.

Ông Nguyễn Văn Tùng ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp kịp thời của UBND phường Bình Trị Đông trong việc thực hiện Nghị quyết 205/2025, góp phần bảo vệ quyền dân sự của chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương.

Ông nội các cháu xúc động

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông, cho biết ngay sau khi nhận được văn bản của VKSND Khu vực 9 - TP.HCM, UBND phường đã khẩn trương chỉ đạo công an phường, công chức tư pháp hộ tịch tiến hành các thủ tục xác minh, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để cấp giấy khai sinh cho 3 trẻ theo đúng quy định.

UBND phường đã hoàn tất việc xác minh và cấp giấy khai sinh cho 3 trẻ. Qua đó, tạo điều kiện để trẻ được công nhận tư cách công dân, bảo đảm các quyền lợi cơ bản như đi học, khám chữa bệnh và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội.

UBND phường tiếp tục chỉ đạo các trưởng 77 khu phố tăng cường rà soát, phát hiện những trường hợp chưa đăng ký khai sinh, kịp thời hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để cấp giấy khai sinh đúng quy định của pháp luật.

Việc kịp thời cấp giấy khai sinh sẽ giúp trẻ đảm các quyền lợi như đi học, khám chữa bệnh... Ảnh: SONG MAI

Tại buổi lễ, ông DVT (ông nội của 3 trẻ) bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn đến VKSND Khu vực 9 - TP.HCM cùng UBND phường Bình Trị Đông, đã kịp thời hỗ trợ gia đình hoàn tất thủ tục cấp giấy khai sinh cho các cháu.

Ông T cho biết sau khi cha và mẹ các cháu vi phạm pháp luật, ông là người nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu. Việc các cháu chưa có giấy khai sinh khiến gia đình gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc làm các thủ tục liên quan đến học tập, khám chữa bệnh...

"Nay được các cơ quan chức năng hỗ trợ cấp giấy khai sinh cho các cháu kịp thời, ông đã an tâm để chăm sóc các cháu và bảo đảm các cháu sớm được đến trường, có điều kiện phát triển ổn định" - ông T nói.