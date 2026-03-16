Thu sai hơn 1 tỉ đồng dạy thêm, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình sắp hầu tòa 16/03/2026 11:29

(PLO)- Cựu hiệu trưởng chỉ đạo thu tiền học thêm cao hơn mức tối đa quy định và chỉ đạo cựu kế toán trưởng để ngoài sổ sách phần chênh lệch.

Ngày 24-3 tới đây, TAND Khu vực 1 - Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử sơ thẩm với hai bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu cựu Kế toán trưởng nhà trường) cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, trong năm học 2013 - 2014, Trường THCS Ba Đình thực hiện tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT và Quyết định số 22/2013/QĐ/UBND, Văn bản hướng dẫn số 5898/HD-SGD của Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội.

Quá trình này, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Hiệu trưởng, chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7,8,9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung với số tiền là 15.000đồng/1 tiết/1 học sinh.

Mức thu này cao hơn mức tối đa quy định trong Quyết định số 22. Quyết định số 22 và các văn bản liên quan quy định, đối với các lớp học thêm có số học sinh từ 10 đến 20 học sinh/ 1 lớp, mức thu tối đa là 13.000đồng/1 học sinh/1 tiết, từ 20 đến 30 học sinh/ 1 lớp, mức thu tối đa là 9.000 đồng/1 học sinh/ 1 tiết học; từ 30 - 40 học sinh/1 lớp mức thu tối đa là 7.000đồng/ 1 học sinh/1 tiết học.

Từ tháng 12-2013 đến tháng 5-2014, Trường Trung học cơ sở Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền là 2,1 tỉ đồng, trong đó mức thu tối đa theo Quyết định số 22 là 1 tỉ đồng. Số tiền thu cao hơn quy định là hơn 1 tỉ đồng.

Việc thu tiền dạy thêm cao hơn mức thu tối đa qui định đã gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh 24 khối lớp 7,8,9 trong năm học 2013 - 2014 là hơn 1 tỉ đồng.

Để hợp thức việc thu mức tiền cao hơn như đã nêu trên, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo Phạm Thị Minh Nguyệt lập hồ sơ chứng từ, chia đôi số tiền 30% thu được từ dạy thêm do giáo viên chủ nhiệm nộp về 2 nhóm lớp. Từ đó, lập 2 hệ thống sổ sách kế toán quản lý, 1 hệ thống sổ sách kế toán đưa vào báo cáo tài chính, 1 hệ thống sổ sách kế toán để ngoài không đưa báo cáo tài chính để sử dụng chi tiêu chung cho nhà trường mà không phải chịu sự kiểm soát chi của Kho bạc nhà nước và Phòng tài chính quận.

Hàng tháng, các giáo viên chủ nhiệm nộp về 30% tổng số tiền dạy thêm, học thêm theo sĩ số của một lớp học thêm và ký nộp tiền vào Sổ thu tăng cường của thủ quỹ Mai Thu Hà.

Thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Bình, Phạm Thị Minh Nguyệt đã yêu cầu Mai Thu Hà chia đôi sĩ số của một lớp cùng số tiền 30% thu được từ dạy thêm do giáo viên chủ nhiệm ký nộp trong sổ Thu tăng cường vào 2 bộ chứng từ theo danh sách các lớp học tăng cường và đi lấy ký chữ ký nộp tiền của giáo viên chủ nhiệm mang về cho Nguyệt để làm 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Bị cáo Nguyệt biết việc thu tiền cao hơn Quyết định số 22 và việc để ngoài sổ sách kế toán là vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm theo sự chỉ đạo của cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình.