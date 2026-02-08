Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng trường có giáo viên 'thêm chữ, sửa nét' ở Gia Lai 08/02/2026 11:42

(PLO)- Sở Giáo dục - Đào tạo Gia Lai đề nghị điều chuyển hiệu trưởng trường có giáo viên "thêm chữ, sửa nét" bài kiểm tra của học sinh.

Ngày 8-2, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai có văn bản kiến nghị UBND phường Quy Nhơn Nam xử lý trách nhiệm, điều chuyển vị trí công tác đối với bà Mạc Hoàn Tố Quyên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ liên quan sự việc xảy ra tại trường này.

Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Sở GD-ĐT Gia Lai đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với hiệu trưởng trường vì để Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động, tiếp nhận, sử dụng kinh phí tài trợ không đúng quy định hơn 469 triệu đồng. Sự việc tạo dư luận không tốt đối với trường, ngành giáo dục tỉnh.

Sở GD-ĐT Gia Lai đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam điều chuyển vị trí công tác đối với hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Sở GD-ĐT Gia Lai đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc nghiêm túc chấp hành các quy định về các khoản thu, vận động, tài trợ; dạy thêm, học thêm.

Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ là trường có giáo viên TTKN, dạy môn Tiếng Anh đã “thêm chữ, sửa nét” để bài thi của học sinh bị điểm thấp.

Trước đó, trường này đã kỷ luật cảnh cáo, không phân công giảng dạy, bố trí nhiệm vụ văn thư với giáo viên TTKN.

Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức rà soát, đánh giá lại đối với toàn bộ bài kiểm tra học kỳ I năm học 2025-2026 của tất cả học sinh do giáo viên TTKN được phân công giảng dạy nhằm đảm bảo kết quả chính xác, công bằng kết quả học tập của học sinh.

Bài thi của học sinh bị giáo viên tiếng Anh "sửa chữ, thêm nét" dẫn đến điểm thấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có văn bản giao Sở GD-ĐT phối hợp UBND phường Quy Nhơn Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, chỉ đạo giải quyết dứt điểm sự việc trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ trách nhiệm của ban giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền; không để vụ việc kéo dài, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của ngành giáo dục; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 8-2.