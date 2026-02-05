Vụ giáo viên 'thêm chữ, sửa nét' ở Gia Lai: Kỷ luật cảnh cáo cô giáo

Ngày 5-2, liên quan vụ giáo viên 'thêm chữ, sửa nét' ở Gia Lai, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) đã có quyết định kỷ luật giáo viên tiếng Anh TTKN bằng hình thức cảnh cáo.
Nhà trường cũng không phân công nhiệm vụ giảng dạy đối với giáo viên này mà xem xét, bố trí nhiệm vụ khác phù hợp.
Bên cạnh đó, toàn bộ bài kiểm tra của học sinh do cô TTKN giảng dạy, chấm điểm đã được tổ chức chấm điểm lại và nâng đúng điểm cho học sinh. Điểm số này đã được phụ huynh thống nhất.
Liên quan vụ việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo, giao Sở GD&ĐT phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, chỉ đạo giải quyết dứt điểm.
Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền; không để vụ việc kéo dài, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của ngành giáo dục. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 8-2.
Như PLO đã phản ánh, Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Quy Nhơn Nam có văn bản đề nghị Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm điểm đối với bà TTKN, giáo viên Tiếng Anh do có hành vi vi phạm sửa bài kiểm tra của học sinh cuối học kỳ I, năm học 2025-2026.
Theo đó, Phòng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam xác định cô giáo TTKN, giáo viên Tiếng Anh đã sửa, thêm nét chữ để bài kiểm tra của một số học sinh bị sai dẫn đến điểm thấp.
Hành vi này đã vi phạm các quy định về Luật Viên chức, Luật Nhà giáo, điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và quy định đạo đức nhà giáo.
Sau khi nhận được phản ánh, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với giáo viên TTKN thời hạn 15 ngày để xác minh, xử lý.