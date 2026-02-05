Vụ giáo viên 'thêm chữ, sửa nét' ở Gia Lai: Kỷ luật cảnh cáo cô giáo 05/02/2026 18:24

(PLO)- Giáo viên tiếng Anh TTKN "thêm chữ, sửa nét" để bài thi của học sinh đạt điểm thấp ở Gia Lai bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngày 5-2, liên quan vụ giáo viên 'thêm chữ, sửa nét' ở Gia Lai, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) đã có quyết định kỷ luật giáo viên tiếng Anh TTKN bằng hình thức cảnh cáo.

Nhà trường cũng không phân công nhiệm vụ giảng dạy đối với giáo viên này mà xem xét, bố trí nhiệm vụ khác phù hợp.

Bên cạnh đó, toàn bộ bài kiểm tra của học sinh do cô TTKN giảng dạy, chấm điểm đã được tổ chức chấm điểm lại và nâng đúng điểm cho học sinh. Điểm số này đã được phụ huynh thống nhất.

Liên quan vụ việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo, giao Sở GD&ĐT phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Bài thi của học sinh đã được chấm lại toàn bộ, nâng đúng điểm và được phụ huynh thống nhất.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền; không để vụ việc kéo dài, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của ngành giáo dục. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 8-2.