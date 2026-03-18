Từ giảng đường UEH.ISB đến nền tảng số giải bài toán logistics đường thủy tại Cát Lái 18/03/2026 13:30

(PLO)- Xuất phát từ những điểm nghẽn quen thuộc của khu vực Cát Lái, sinh viên chương trình Cử nhân Tài năng UEH.ISB và các đồng đội phát triển một nền tảng số kết nối vận tải đường thủy, hướng tới giảm áp lực cho đường bộ và cắt giảm phát thải.

Nhóm sinh viên chương trình Cử nhân Tài năng, Trường Tài năng UEH.ISB giành quán quân cuộc thi Digiport Hackathon 2025.

Dự án này của nhóm sinh viên Trường Tài năng UEH.ISB đã giành chiến thắng chung cuộc tại Digiport Hackathon 2025 - cuộc thi đổi mới sáng tạo xoay quanh các bài toán logistics và hạ tầng cảng biển do Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM tổ chức.

Gắn công nghệ với trách nhiệm môi trường

Giữa bức tranh logistics đang quá tải của TP.HCM, đặc biệt tại khu vực Cảng Cát Lái, dự án Inland Waterway Community (IWC) của đội PEAKABOO đã tìm cách giải quyết nút thắt lệ thuộc gần như tuyệt đối vào đường bộ trong vận chuyển container. Mỗi ngày, từ 21.000 đến 23.000 lượt xe tải ra vào cảng, với thời gian chờ có lúc kéo dài 2-3 giờ gây ùn tắc và kéo theo lượng phát thải CO₂ khổng lồ.

Nhóm đặt vấn đề dữ liệu logistics đang bị chia cắt và đề xuất IWC như một nền tảng số dùng chung, vận hành trên nền tảng đám mây, đóng vai trò xương sống dữ liệu kết nối cảng, sà lan, hải quan, hãng tàu và doanh nghiệp.

Về mặt kỹ thuật, IWC hướng đến tự động hóa quy trình logistics đường thủy. Nền tảng được thiết kế để tích hợp API với hệ thống khai thác cảng và hải quan, cho phép đặt lịch bến, xác minh chứng từ, theo dõi sà lan và container theo thời gian thực.

Theo kịch bản của PEAKABOO, nếu chuyển được 20-25% lượng hàng sang vận tải thủy, áp lực xe tải vào Cát Lái sẽ giảm đáng kể, năng suất cảng có thể tăng khoảng 8%, đồng thời cắt giảm tới hàng trăm nghìn tấn CO₂ mỗi năm. Dự án cần hai năm đầu để hoàn thiện nền tảng và thử nghiệm tuyến Long An - Cát Lái, trước khi mở rộng ra các cụm cảng lớn ở Đông Nam Bộ.

Nhóm sinh viên UEH.ISB trong một phần thi tại cuộc thi Digiport Hackathon 2025.

Phối hợp hoàn hảo giữa nhóm sinh viên UEH.ISB

Anh Thư - sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, chương trình Cử nhân Tài năng, Trường Tài năng UEH.ISB - cho biết nhóm đã lựa chọn cách tổ chức dựa trên chuyên môn hóa rõ ràng nhưng vận hành linh hoạt. Mỗi thành viên phụ trách một trụ cột cụ thể của dự án từ chiến lược kinh doanh, nghiên cứu vấn đề, thiết kế hệ thống đến đo lường tác động song không bị “đóng khung”.

Đây cũng chính là những nền tảng mà các bạn đã được học trong chương trình Cử nhân Tài năng tại UEH.ISB. Sinh viên thường được giao các bài tập nhóm. Trong đó, các giảng viên thường yêu cầu mỗi bạn cần thường xuyên hỗ trợ chéo, sẵn sàng hỗ trợ khi một mắt xích gặp khó khăn, nhằm giữ cho tiến độ chung không bị gián đoạn.

Trong khi đó theo Khánh Linh - sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, chương trình Cử nhân Tài năng tại UEH.ISB - sức mạnh cốt lõi của nhóm nằm ở văn hóa làm việc được xây dựng ngay từ đầu. Nhóm chủ động tạo môi trường “phi phán xét” giống như trong những lớp học chương trình Cử nhân Tài năng tại UEH.ISB. Mỗi thành viên dám phản biện và dám thử những hướng tiếp cận mới, từ đó liên tục tinh chỉnh để tiệm cận hơn với thực tế vận hành logistics.

Tương tự, Bảo Lâm - sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, chương trình Cử nhân Tài năng tại UEH.ISB - cho rằng nền tảng học tập được nhóm nhìn nhận như một “bệ phóng tư duy” cho toàn bộ dự án. Kiến thức về kinh doanh quốc tế và chuỗi cung ứng giúp các thành viên nhìn bài toán Digiport trong một tổng thể liên thông. Đặc biệt, tư duy ESG được lồng ghép xuyên suốt chương trình Cử nhân Tài năng đã định hướng cách PEAKABOO cân nhắc tác động môi trường và tính bền vững của hệ sinh thái logistics về dài hạn.

Ngoài ra, các dự án học tập mang tính thực hành tại trường đã rèn cho PEAKABOO thói quen “đào sâu” vấn đề. Bảo Hân - sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế - cho biết nhóm kiên trì sử dụng những công cụ phân tích như mô hình 5 Whys để tìm nguyên nhân gốc rễ của tình trạng quá tải. Tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề tại trường giúp nhóm biến ý tưởng IWC thành một kiến trúc hệ thống có logic vận hành rõ ràng.