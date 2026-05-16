Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Ngành mũi nhọn của Đại học Quốc gia Hà Nội phải vào top 100 toàn cầu 16/05/2026 11:52

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu một số ngành mũi nhọn của Đại học Quốc gia Hà Nội phải vào top 100 toàn cầu.

Ngày 16-5, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phải trở thành trụ cột học thuật hàng đầu, trung tâm sáng tạo lớn

Trong diễn văn kỷ niệm, PGS.TS Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nhấn mạnh sự kiện là dịp để nhìn lại một dòng chảy tri thức xuyên thế kỷ và hành trình tự khẳng định của trí tuệ Việt Nam.

PGS.TS Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Khởi nguồn từ Đại học Đông Dương được thành lập ngày 16-5-1906, qua các giai đoạn mang tên Đại học Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đến Đại học Quốc gia Hà Nội ngày nay, nhà trường luôn kế thừa liên tục các giá trị khoa học, nhân văn, khai phóng, tinh thần dân tộc, khoa học, cách mạng và khát vọng phụng sự Tổ quốc, nhân dân.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định đặc trưng của một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, kết hợp giữa đào tạo và nghiên cứu đã được kế thừa, phát triển ở tầm cao mới, chứng minh tính hiệu quả trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Trên nền tảng đó, Đại học Quốc gia Hà Nội xác định mục tiêu chiến lược trở thành đại học tinh hoa hàng đầu châu Á, phấn đấu đến năm 2030 nằm trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và đến năm 2035 thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu thế giới, nhằm xây dựng một trung tâm đào tạo nhân tài, nghiên cứu và phát triển công nghệ có năng lực dẫn dắt đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đất nước ta có truyền thống ngàn năm văn hiến, luôn coi trọng hiền tài là nguyên khí quốc gia, nền tảng quyết định thịnh suy của đất nước. Tư tưởng này được khắc ghi trên bia đá Văn Miếu Quốc Tử Giám và tiếp nối trong không gian phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dấu mốc năm 1906 đã khai sinh nền giáo dục đại học hiện đại trên đất Việt Nam, là một trong những mô hình đại học đa ngành ra đời sớm nhất Đông Nam Á. Từ đây, nhiều thế hệ trí thức đã trưởng thành, dấn thân phụng sự dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Bước vào kỷ nguyên mới với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội phải nỗ lực cao hơn, hành động mạnh mẽ và bứt phá rõ rệt hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại cảnh báo của Đảng về nguy cơ tụt hậu, đặc biệt là tụt hậu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng nghĩa với lệ thuộc, suy yếu và đánh mất cơ hội vươn lên.

Để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước vươn lên nhóm quốc gia phát triển tiên tiến vào năm 2045 dựa trên các quyết sách chiến lược như Nghị quyết 57, Nghị quyết 71 và Nghị quyết 80 của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội phải tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia.

Trong kỷ nguyên tri thức, nhà trường phải vươn lên thành đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia.

Đồng ý với mục tiêu xếp hạng quốc tế mà trường đặt ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị một số ngành mũi nhọn phải đứng vào nhóm 100 toàn cầu. Để đạt được điều đó, nhà trường cần hoàn thiện khu đô thị đại học Hòa Lạc theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, kết nối hữu cơ với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu hàng đầu cả nước.

Đi tiên phong mở đường, trở thành "túi khôn" của quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Nhà trường phải tiên phong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng, trở thành nơi hội tụ trí tuệ quốc gia để làm chủ công nghệ nền tảng. Các chương trình hành động phải được triển khai quyết liệt, đo được kết quả và đưa thành tựu trực tiếp phục vụ đất nước.

Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành "túi khôn" để Nhà nước tìm đến khi cần luận cứ khoa học cho những quyết sách chiến lược, là địa chỉ doanh nghiệp tìm đến để cùng phát triển công nghệ và là nơi xã hội tìm thấy niềm tin vào giáo dục Việt Nam.

Cạnh đó, nhà trường phải trở thành địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật, góp phần lan tỏa mạnh mẽ sức mạnh mềm Việt Nam. Mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên cần ý thức mình đang đại diện cho trí tuệ, văn hóa và phẩm giá Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tổ chức tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng về truyền thống đáng tự hào và sứ mệnh của người trí thức. Từ mái trường này đã trưởng thành nhiều nhà lãnh đạo kiệt xuất như Tổng Bí thư Trường Chinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng nhiều nhà khoa học, văn nghệ sĩ và trí thức anh hùng. Thế hệ hôm nay cần sống, học tập và cống hiến xứng đáng với các thế hệ đi trước và niềm tin của Đảng, Nhà nước.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất Bộ Chính trị, Chính phủ những cơ chế, chính sách phát triển đột phá, chú trọng tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, tài chính, tự chủ đại học và đầu tư cho khoa học cơ bản.

Mặc dù chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với bề dày lịch sử, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục vươn lên trở thành biểu tượng của trí tuệ Việt Nam, đóng góp xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phụng sự đất nước.