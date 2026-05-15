Vụ giáo viên dùng kim tiêm phạt học sinh: Hiệu trưởng xin thôi chức 15/05/2026 16:46

(PLO)- Sau một số sự việc gây xôn xao, đỉnh điểm là vụ giáo viên dùng kim tiêm xử phạt học sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, TP.HCM đã nộp đơn xin thôi giữ chức vụ lãnh đạo.

Chiều ngày 15-5, trao đổi với PLO, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát xác nhận đã nộp đơn xin thôi chức vụ từ đầu tháng 5 và mong muốn được chuyển sang vị trí công tác khác.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát nơi xảy ra sự việc giáo viên dùng kim tiêm xử phạt học sinh. Ảnh: NT

Quyết định này được đưa ra ngay trước thời điểm bà kết thúc nhiệm kỳ quản lý vào ngày 19-5 tới.

Nhìn lại 31 năm cống hiến cho ngành giáo dục, bà Hạnh thừa nhận giai đoạn vừa qua là quãng thời gian áp lực nhất khi đơn vị xảy ra một số sự việc ồn ào.

Cụ thể, tháng 1-2026, phụ huynh phản ánh việc thịt heo không đảm bảo chất lượng được đưa vào bếp ăn của trường. Đến tháng 3-2026, phụ huynh cho rằng học sinh phải đứng ngoài nắng sau giờ tan học dù thực tế không phải như thế. Gần đây nhất là vụ giáo viên phạt học sinh bằng cách yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay.

“Những sự việc xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn tác động đến uy tín nhà trường, địa phương và ngành giáo dục” - bà Hạnh nói.

Hiện tại, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quyết định chấp thuận đơn xin thôi chức vụ của bà vào ngày 14-5. Sắp tới, bà vẫn tiếp tục công tác trong lĩnh vực giáo dục nhưng sẽ đảm nhận vị trí mới theo sự phân công của địa phương, không còn trực tiếp quản lý nhà trường.

Trước đó, PLO có đưa tin giáo viên của trường dùng kim tiêm xử phạt năm học sinh do vi phạm nội quy.

Hội đồng kỷ luật trường sau đó xác định giáo viên vi phạm quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo. Trường đã quyết định kỷ luật cảnh cáo và phân công giáo viên này phụ trách công việc khác.