Giáo sư Top 100.000 thế giới nhắn sinh viên: Đừng chỉ tìm công việc có thu nhập! 14/05/2026 13:25

(PLO)- GS.TS Phạm Văn Hùng nhắn nhủ sinh viên rằng, khi ra trường, mục tiêu của các em không chỉ là tìm được một công việc có thu nhập, mà quan trọng hơn là xây dựng cho mình một nghề nghiệp có thể gắn bó lâu dài.

Ngày 14-5, tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), hơn 3.000 lượt sinh viên đã tham gia Ngày hội việc làm – Job Fair 2026.

Tại đây, 40 doanh nghiệp trong và ngoài nước với 50 gian hàng khác nhau để trực tiếp giới thiệu việc làm, phỏng vấn tuyển dụng ứng viên cho hơn 1.900 vị trí việc làm. Các doanh nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ kỹ thuật, thương mại điện tử, logistics - quản lý chuỗi cung ứng, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng - bán lẻ, công nghiệp, thực phẩm…

Các sinh viên được các nhà tuyển dụng trực tiếp giới thiệu việc làm ngay tại ngày hội. Ảnh: BN

GS.TS Phạm Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế cho biết đây là năm thứ 13 trường tổ chức ngày hội việc làm, là cơ hội quý báu để sinh viên kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng, tìm kiếm được công việc phù hợp cho riêng mình. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng tìm được những ứng cử viên tiềm năng sáng giá cho đơn vị mình và quảng bá hình ảnh, sản phẩm đến gần hơn với giới trẻ.

GS.TS Hùng cho rằng trong thời đại chuyển đổi số và kinh tế tri thức, doanh nghiệp không chỉ là nơi sử dụng lao động mà còn là đối tác chiến lược của giáo dục đại học trong việc hình thành năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.

Nếu trường có thể trang bị cho các em nền tảng tri thức, kỹ năng và tư duy hội nhập thì môi trường doanh nghiệp sẽ giúp các em trưởng thành qua trải nghiệm thực tiễn, rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp và phát triển năng lực sáng tạo. Từ đó, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực sẽ ngày càng nâng cao.

GS.TS Phạm Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế nhấn mạnh yêu cầu về học tập suốt đời, tư duy đổi mới, kỹ năng hợp tác và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng với sinh viên

Với sinh viên, GS.TS Hùng nhắn nhủ rằng, thế giới đang thay đổi rất nhanh bởi trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và những yêu cầu mới của nền kinh tế toàn cầu.

"Khi ra trường, mục tiêu của các em không chỉ là tìm được một công việc có thu nhập, mà quan trọng hơn là xây dựng cho mình một nghề nghiệp có thể gắn bó lâu dài, một công việc phù hợp với năng lực bản thân và một môi trường phù hợp để phát triển, cống hiến" - GS.TS Hùng nhấn mạnh.

Để làm được điều đó, theo GS.TS Hùng, đòi hỏi các em không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có khả năng học tập suốt đời, tư duy đổi mới, kỹ năng hợp tác và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, ông kỳ vọng các em sẽ phát huy tinh thần tiên phong, tự tin hội nhập, chủ động thích nghi, không ngừng học hỏi và luôn giữ gìn các giá trị cốt lõi về trách nhiệm, chính trực và khát vọng cống hiến.

Được biết, GS.TS Phạm Văn Hùng mới được Đại học Quốc gia TP.HCM bổ nhiệm phó hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế giữa tháng 4-2026 vừa qua. Ông sinh năm 1974, có nhiều đóng góp nổi bật trong lĩnh vực công nghệ sinh học, dinh dưỡng và thực phẩm chức năng. Nhiều năm liền, ông được xếp hạng trong Top 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới.