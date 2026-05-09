Gần 4.000 chuyên gia dự hội nghị khoa học sức khỏe trong kỷ nguyên số 09/05/2026 16:19

(PLO)- Tại hội nghị, các chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận, phản biện và tìm giải pháp cho các thách thức y tế hiện đại.

Ngày 9-5, tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM diễn ra Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XIX với chủ đề “Khoa học sức khỏe đa lĩnh vực trong kỷ nguyên công nghệ số”.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày tại hai cơ sở lớn của trường ở phường Hòa Hưng và xã Tân Nhựt. Sự kiện thu hút gần 4.000 đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các bệnh viện và đơn vị đào tạo trọng điểm.

Hội nghị về Khoa học sức khỏe đa lĩnh vực trong kỷ nguyên công nghệ số thu hút gần 4.000 chuyên gia, nhà khoa học tham dự. Ảnh: HH

Chương trình gồm 53 phiên báo cáo chuyên sâu và 403 báo cáo khoa học. Tham gia điều hành và trình bày có 107 chủ tọa là các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành cùng 271 báo cáo viên.

Phát biểu tại đây, PGS.TS.DS Nguyễn Đăng Thoại, Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành trường, đánh giá hội nghị lần này được tổ chức quy mô. Các đại biểu thảo luận về tiến bộ hiện đại trong nội khoa, ngoại khoa, sản, nhi cùng các chuyên ngành răng hàm mặt, y tế công cộng, điều dưỡng và dược.

PGS.TS.DS Nguyễn Đăng Thoại, Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, PGS.TS.DS Nguyễn Đăng Thoại, cho biết hội nghị năm nay chú trọng vào hai trụ cột chính. Thứ nhất, tính ứng dụng và liên ngành, gồm sự góp mặt của các phiên báo cáo về trí tuệ nhân tạo (AI) trong y học và các kỹ thuật can thiệp hiện đại cho thấy sự nhạy bén của các nhà khoa học trước làn sóng chuyển đổi số toàn cầu.

Thứ hai, đào tạo liên tục và phát triển đội ngũ trẻ. Các phiên đào tạo liên tục (CME) song hành cùng Giải thưởng Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ là cơ hội quý báu để chuyển giao tri thức và khơi gợi niềm đam mê nghiên cứu cho thế hệ kế cận.

Năm nay, số lượng báo cáo tăng hơn 30% so với năm trước, tạo diễn đàn để các chuyên gia trong và ngoài nước cùng nhau thảo luận, phản biện và tìm ra những giải pháp tối ưu cho những thách thức y tế hiện đại.