Gần 76% sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tốt nghiệp khá, giỏi 28/11/2025 11:28

(PLO)- Trong hơn 1.200 sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tốt nghiệp năm 2025 có 110 sinh viên đạt loại giỏi.

Sáng 28-11, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM, long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học năm 2025 cho 1.247 sinh viên thuộc 9 chương trình đào tạo khối khoa học sức khỏe.

Trong số này có 12 sinh viên chương trình Y Việt – Đức và 6 sinh viên quốc tế đến từ Lào, Campuchia.

Theo số liệu từ trường, tổng số sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2025 là 1.247, trong đó nhiều nhất là y khoa với 808 sinh viên, điều dưỡng 124...

Về tiến độ học tập, có 1.188 sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn, chiếm 95,27%, gần 5% tốt nghiệp trong vòng 1–2 năm sau thời gian chuẩn.

Kết quả xếp loại tốt nghiệp năm nay không có sinh viên đạt loại xuất sắc. Có 110 sinh viên đạt loại giỏi (8,82%), 835 sinh viên đạt loại khá (66,96%), 4 sinh viên đạt loại trung bình – khá (0,32%) và 298 sinh viên đạt loại trung bình (23,90%).

Tại đây, trường cũng vinh danh, khen thưởng 12 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa xếp loại giỏi và khá ở mức cao nhất.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội đồng trường trao khen thưởng cho các thủ khoa. Ảnh: P.ANH

Các sinh viên tốt nghiệp kết quả cao nhất nhận khen thưởng tại Lễ tốt nghiệp. Ảnh: P.ANH

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội đồng trường – chúc mừng các tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân đã hoàn thành hành trình học tập đầy thử thách, chính thức bước vào chặng đường mới với sứ mệnh cao cả: Phụng sự vì sức khỏe nhân dân.

Cùng với đó là hơn 140 sinh viên khóa 2025 đã trúng tuyển vào các chương trình đào tạo sau đại học như bác sĩ nội trú và cao học ngay trong năm.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào cũng gửi gắm đến các tân khoa thông điệp về tinh thần học tập suốt đời trong bối cảnh y học đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học. Ông nhấn mạnh, dù công nghệ phát triển đến đâu, cốt lõi của nghề y vẫn là y đức và lòng trắc ẩn, bởi chỉ có trái tim người thầy thuốc mới thực sự thấu hiểu và xoa dịu nỗi đau của người bệnh.

Từ năm học 2017–2018, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch được phép mở rộng tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc theo tỉ lệ 50% chỉ tiêu dành cho TP.HCM và 50% cho các địa phương khác. Mỗi năm trường tuyển từ 1.300–1.400 sinh viên, đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế ngày càng tăng.

Trong ba năm gần đây, tỉ lệ sinh viên nhập học vào trường đạt 96,33%, thuộc nhóm cao trên toàn quốc; 92,5% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn.