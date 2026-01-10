Tây Ninh: 1 người bị phạt vì chia sẻ thông tin xuyên tạc của Lê Trung Khoa 10/01/2026 19:03

(PLO)- Công an Tây Ninh vừa xử phạt 7.5 triệu đồng một cá nhân vì thường xuyên chia sẻ, tán phát thông tin xuyên tạc từ kênh của Lê Trung Khoa.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.

Theo xác minh, tài khoản Facebook cá nhân của ông NAH (trú tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đã nhiều lần đăng tải, chia sẻ các video từ kênh của đối tượng Lê Trung Khoa và trang Thoibao.de. Các nội dung này được xác định mang tính xuyên tạc sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan Nhà nước, đồng thời bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của các cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Người đàn ông chia sẻ video từ kênh của Lê Trung Khoa làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CA

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NAH với số tiền 7,5 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, việc chia sẻ, tán phát các nội dung chưa được kiểm chứng, đặc biệt là thông tin xuyên tạc, không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến an ninh trật tự và niềm tin xã hội.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần thận trọng trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nào trên mạng xã hội; cần kiểm tra tính xác thực của nguồn tin để tránh vô tình tiếp tay cho các luồng thông tin sai lệch.

