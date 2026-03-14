Tạm giữ nhân viên quán ốc dùng ghế nhựa đánh shipper tại TP.HCM 14/03/2026 15:48

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm giữ Trần Quốc Đạt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng sau mâu thuẫn khi nhắc nhở một shipper về việc đậu xe.

Ngày 14-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Quốc Đạt (36 tuổi, thường trú tỉnh Vĩnh Long; tạm trú tại đường Hưng Phú, phường Chánh Hưng, TP.HCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 12-3-2026, anh Phúc (tài xế giao hàng -shipper) đến quán ốc Hiền tại đường Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng, để nhận đơn hàng.

Trong lúc chờ lấy hàng, anh Phúc đậu xe trên vỉa hè trước cửa quán thì xảy ra mâu thuẫn với Đạt (là nhân viên của quán) do việc nhắc nhở đậu xe.

Trong lúc cự cãi, Đạt đã dùng ghế nhựa đánh về phía anh Phúc, khiến anh Phúc bị thương nhẹ ở tay. Sau sự việc, anh Phúc đến Công an phường Hòa Hưng trình báo và được đưa đi kiểm tra thương tích tại bệnh viện.

Công an đã thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Đạt để điều tra. Ảnh: CA

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Hòa Hưng đã mời Trần Quốc Đạt và người có liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Đạt đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi, vai trò của cá nhân để xử lý nghiêm theo đúng quy định. Công an TP.HCM khẳng định sẽ kiên quyết xử lý triệt để các hành vi coi thường pháp luật, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Công an phường Hòa Hưng khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt, kinh doanh cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tránh sử dụng vũ lực. Mọi hành vi xâm hại sức khỏe người khác, gây rối trật tự công cộng đều sẽ bị xử lý nghiêm.