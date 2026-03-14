Hệ sinh thái lừa đảo Xintel: Hơn 42.000 nạn nhân sập bẫy đa cấp tiền ảo 14/03/2026 19:04

(PLO)- Dưới vỏ bọc “hệ sinh thái công nghệ triệu đô” cùng lời hứa về đồng tiền mã hóa Xintel, một đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn đã chiếm đoạt khoảng 400 tỉ đồng của hơn 42.000 người trên cả nước vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.

Ngày 14-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng máy tính, mạng viễn thông.

Đột kích “tổng hành dinh” của Xintel, bắt giữ 18 bị can trong đường dây lừa đảo

Trong số này có các đối tượng cầm đầu là Nguyễn Băng Thảo (36 tuổi), Hà Tuấn Dũng, đều ngụ ở phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM và Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi), ngụ phường Bình Phú, TP.HCM.

Các bị can bị điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 290, Bộ luật Hình sự.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp chỉ đạo điều tra, đấu tranh chuyên án. Ảnh: Đ.H

Ngoài 18 người bị khởi tố, gần 50 đối tượng có liên quan đã bị triệu tập để phục vụ điều tra. Cơ quan công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vai trò của các cá nhân khác trong đường dây.

Trước đó, theo Công an tỉnh Thanh Hóa, sau thời gian dài xác minh và dựng lại phương thức hoạt động của đường dây, đầu tháng 1-2026, đơn vị đã triển khai nhiều tổ công tác phối hợp phá án.

Ngày 7-1, lực lượng thuộc Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng An ninh điều tra bất ngờ kiểm tra trụ sở được cho là “tổng hành dinh” của hệ sinh thái Xintel tại số 19 đường A4, phường Bảy Hiền, TP.HCM.

Tại đây, khoảng 50 người gồm lãnh đạo, nhân viên và những người liên quan đã được đưa về Thanh Hóa để phục vụ điều tra.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, công an thu giữ nhiều máy chủ, điện thoại, máy tính cùng lượng lớn dữ liệu điện tử và tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội.

Dựng lên “hệ sinh thái công nghệ triệu đô” để huy động, lừa đảo

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Băng Thảo là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hệ sinh thái Xintel. Nhóm này lập ra nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution, đăng ký tại TP.HCM để tạo vỏ bọc hoạt động.

Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến chuyên án. Ảnh: Đ.H

Năm 2024, Công ty Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (Xintel) với tên miền Xintel.vn, được cấp phép thiết lập mạng xã hội với mục đích chia sẻ thông tin du lịch.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, dự án này thực chất chỉ là bình phong để nhóm đối tượng quảng bá một “hệ sinh thái công nghệ” gồm nhiều nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL… nhằm lôi kéo nhà đầu tư.

Trong hệ thống này, Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò chủ tịch, Hà Tuấn Dũng phụ trách marketing và Nguyễn Duy Thịnh giữ vai trò giám đốc công nghệ, chịu trách nhiệm xây dựng nền tảng kỹ thuật và đồng tiền mã hóa.

Đáng chú ý, nhóm này còn lập Công ty Xintel tại Hồng Kông để tạo cảm giác dự án có yếu tố quốc tế nhằm tăng độ tin cậy với nhà đầu tư.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Duy Thịnh đã tạo ra 12 tỉ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên đồng Xin không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa nào và cũng không được pháp luật công nhận nên không có giá trị.

Để huy động vốn, các đối tượng quảng bá việc mua “máy đào tiền ảo” Xnode. Các nhà đầu tư phải bỏ tiền mua các gói máy đào hoặc các gói X-NFT có trị giá từ 100 đến 10.000 USDT. Thực tế các gói này không thể đào ra tiền mã hóa thật mà chỉ tạo ra các điểm Xin trong hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống còn đặt ra nhiều điều kiện như phải đạt 50 điểm “Mana” mới được bắt đầu “đào”, buộc nhà đầu tư phải thực hiện nhiệm vụ hoặc tiếp tục nạp tiền. Đường dây này vận hành theo mô hình đa cấp từ F0 đến F7. Người tham gia phải nạp tiền bằng USDT và lôi kéo thêm người mới để nhận hoa hồng từ 10% trở xuống theo cấp bậc.

Nhà đầu tư truy cập trang dapp.xintel.co, nhập mã giới thiệu để tạo tài khoản, mua gói Xnode và phát triển mạng lưới bên dưới. Lợi nhuận được trả bằng đồng Xin với hai loại gồm Xin80 có thể giao dịch và Xin20 bị hạn chế giao dịch.

Gần 50 đối tượng có liên quan được triệu tập về Công an Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Đ.H

Ngoài ra, hệ thống còn quảng bá dịch vụ “gửi tiết kiệm tiền ảo” với lãi suất 5–18%/năm thông qua nền tảng fincarebank.io. Không dừng lại ở đó, nhóm này còn chào bán token (ITO) và cổ phần (IPO) khống, dù không đủ điều kiện theo Luật Chứng khoán. Dù đồng Xin không có giá trị pháp lý nhưng Nguyễn Băng Thảo vẫn tự định giá nội bộ công ty lên tới 30 triệu USD.

Để tạo cảm giác khan hiếm và tăng giá ảo, Nguyễn Băng Thảo còn chỉ đạo “đốt” 8,2 tỉ token Xin trên hệ thống. Tuy nhiên, theo cơ quan an ninh điều tra, mọi dữ liệu về giá và lợi nhuận trên website đều do các đối tượng tự điều chỉnh thủ công.

Bằng thủ đoạn tổ chức các buổi hội thảo rầm rộ và quảng bá trên mạng xã hội, đường dây này đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia.

Theo thống kê ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, hơn 42.000 tài khoản nhà đầu tư trên cả nước đã nạp tiền với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỉ đồng. Riêng tại Thanh Hóa, khoảng 40 người đã trở thành nạn nhân của hệ thống lừa đảo này.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây và các cá nhân liên quan.