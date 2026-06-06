Quảng Ngãi: Người dân đi rừng phát hiện quả bom nặng 230kg 06/06/2026 20:02

(PLO)- Trong lúc đi rừng, người dân ở xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện một quả bom còn sót lại sau chiến tranh có trọng lượng khoảng 230kg, loại bom đa dụng không điều khiển do Mỹ sản xuất.

Ngày 6-6, UBND xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã đã phối hợp với các lực lượng tại địa phương triển khai các biện pháp xử lý ban đầu sau khi tiếp nhận thông tin người dân phát hiện một quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban CHQS xã Ngọc Linh đã cử lực lượng đến hiện trường, tổ chức khoanh vùng khu vực nguy hiểm, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân không tiếp cận khu vực có bom.

Cơ quan chức năng tiếp cận vị trí quả bom.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là bom MK82 (500 pound), loại bom đa dụng không điều khiển do Mỹ sản xuất.

Quả bom dài khoảng 1,5m, nặng khoảng 230kg và chứa từ khoảng 87kg đến 192kg thuốc nổ.

Cận cảnh quả bom.

Hiện Ban CHQS xã đã báo cáo cơ quan quân sự cấp trên để có phương án xử lý theo đúng quy định.

Theo chính quyền địa phương, việc phát hiện và xử lý kịp thời bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.