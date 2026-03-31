Quảng Trị: Nhân viên khu du lịch phát hiện quả bom bi ở bờ suối 31/03/2026 10:47

Ngày 31-3, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực rà phá bom mìn nhân đạo - MAG tại Việt Nam, cho biết đã huỷ nổ an toàn một quả bom bi sau khi nhận tin từ một nhân viên khu du lịch ở Quảng Trị.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra quả bom bi để huỷ nổ. Ảnh: MAG

Theo đó, trong quá trình kiểm tra khu vực gần bờ suối, một nhân viên của khu du lịch ở xã Thượng Trạch (tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện một quả bom bi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đội xử lý khẩn cấp của MAG đã có mặt tại hiện trường, tiến hành kiểm tra và tiêu hủy quả bom bi tại chỗ, đảm bảo an toàn.

Nhân viên khu du lịch phát hiện quả bom bi bên bờ suối. Ảnh: MAG

Được biết, vị trí này gần một địa điểm du lịch quen thuộc có nhiều hoạt động vui chơi như tắm suối, zipline và cắm trại, nằm gần Vườn quốc gia Phong Nha. Những ngày cao điểm có 200 đến 300 du khách tới đây chơi, tham gia trải nghiệm.