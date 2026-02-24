Đào sân, gặp quả bom hơn 200 kg ngay sát móng nhà 24/02/2026 09:39

(PLO)- Quả bom sau đó được chính quyền địa phương phối hợp với quân đội di dời và hủy nổ an toàn.

Ngày 24-2, đội Rà phá bom mìn của PeaceTrees VietNam cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị hủy nổ an toàn một quả bom nặng hơn 226 kg.

Trước đó, trong quá trình đào đất làm sân nhà, chị Hồ Thị La (xã Kim Ngân) bất ngờ phát hiện vật thể giống đuôi quả bom nên dừng lại. Vị trí phát hiện quả bom chỉ cách móng nhà khoảng 40 cm.

Quả bom nặng hơn 200 kg nằm ngay móng nhà dân.

Sau đó, chị La thông báo đến chính quyền địa phương để được hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, PeaceTrees VietNam nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường.

Lực lượng chức năng tiến hành di dời quả bom để huỷ nổ an toàn.

Sau hơn 2,5 giờ đào đất bằng tay và kiểm tra tình trạng, cơ quan chức năng đã di dời quả bom đến nơi an toàn để hủy nổ, đảm bảo an toàn cho gia đình và các hộ dân xung quanh.