Phát hiện quả bom sau lũ lớn tại sông Bến Hải 24/11/2025 18:00

(PLO)- Lực lượng chức năng đã phối hợp xử lý quả bom sót lại sau chiến tranh.

Ngày 24-12, Công an xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị thông tin, đã phối hợp với các đơn vị lực lượng huỷ nổ quả bom sót lại sau chiến tranh.

Theo đó, ngày 23-11, Công an xã nhận được tin báo của người dân tại lòng sông Bến Hải đoạn qua thôn Cây Tăm xuất hiện một quả bom còn sót lại sau chiến tranh; bị phơi lộ sau đợt lũ lụt vừa qua.

Quả bom phát lộ sau cơn lũ lớn

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bến Quan đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, tổ chức khoanh vùng bảo vệ, di dời các hộ dân sinh sống gần khu vực nguy hiểm.

Đến sáng 24-11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng tổ chức NPA RENEW đã có mặt tại hiện trường để tiếp nhận và tiến hành xử lý.

Lực lượng chức năng phối hợp huỷ nổ quả bom với phương án tại chỗ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là bom MK82, dài 2.220 mm và đường kính 273 mm.

Theo đánh giá của lực lượng chuyên môn, vị trí bom phát lộ nằm ở khu vực hiểm trở, địa hình di chuyển khó khăn, không đảm bảo an toàn nếu tiến hành vận chuyển.

Quả bom được huỷ nổ an toàn.

Sau khi họp bàn, các đơn vị liên quan thống nhất phương án hủy nổ tại chỗ. Công an xã và lực lượng quân sự xã đã vận động, di dời 43 hộ dân với 196 nhân khẩu trong phạm vi có thể bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Việc huỷ nổ quả bom được diễn ra an toàn.