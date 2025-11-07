Đạn pháo sót lại sau chiến tranh bất ngờ phát nổ ở ruộng lúa 07/11/2025 11:23

(PLO)- Cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định vụ phát nổ bất ngờ giữa ruộng lúa là do đạn pháo sót lại sau chiến tranh.

Ngày 7-11, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị thông tin vụ việc ruộng lúa của một hộ dân trên địa bàn bất ngờ bị nổ tung, khiến người dân hoảng sợ.

Theo đó, chiều 31-10, tại ruộng lúa cạnh nhà dân ở thôn Lệ Xuyên thì bất ngờ phát nổ, tiếng động lớn khiến nhân dân lo sợ.

Vị trí phát nổ sát nhà dân khiến nhiều người hoảng sợ. Ảnh: MT

Vụ nổ lớn để lại hiện trường là một hố sâu có đường kính khoảng 4m và sâu từ 2-3m.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc cũng như trấn an người dân.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là vụ nổ do đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh, nằm sâu trong đất.

Người dân khu vực này mong muốn cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành, rà phá bom mìn còn sót lại để yên tâm sinh sống và canh tác.