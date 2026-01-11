Ô tô mất lái tông nhiều xe máy ở TP.HCM 11/01/2026 18:37

(PLO)- Một ô tô bất ngờ mất lái lao nhanh vào giao lộ Võ Văn Ngân – đường số 6 (phường Thủ Đức, TP.HCM) đã tông trúng ba xe máy, khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.

Chiều 11-1, Công an phường Thủ Đức, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại giao lộ đường số 6 – Võ Văn Ngân, khiến nhiều người bị thương.

Khu vực ô tô mất lái tông nhiều xe máy ở TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 17 giờ cùng ngày, một ô tô mang biển số TP.HCM chạy trên đường số 6, hướng về đường Võ Văn Ngân. Khi đến giao lộ đường số 6 – Võ Văn Ngân (đoạn trước Nhà Thiếu nhi Thủ Đức, phường Thủ Đức), ô tô bất ngờ lao nhanh ra giao lộ.

Lực lượng chức năng cùng y tế có mặt xử lý hiện trường. Ảnh: Xuân Minh

Cú va chạm mạnh khiến ô tô tông trúng ba xe máy đang lưu thông, làm nhiều người ngã xuống đường. Sau đó, ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè và dừng lại.

Tại hiện trường, ba xe máy nằm ngổn ngang dưới lòng đường, ô tô nằm trên vỉa hè. Một số nạn nhân bị thương được người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Ảnh hưởng của vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Xe ô tô băng qua giao lộ, tông vào bờ tường mới dừng lại hẳn. Ảnh: Xuân Minh

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức phối hợp lực lượng CSGT có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.