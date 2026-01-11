CSGT lập biên bản đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng tại công trình đường Lò Lu 11/01/2026 12:18

(PLO)- CSGT TP.HCM lập biên bản xử lý vi phạm đối với đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng tại công trình đường Lò Lu do không bố trí người hướng dẫn giao thông, gây ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Ngày 11-1, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM vừa lập biên bản xử lý vi phạm đối với đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức do không bố trí người hướng dẫn giao thông khi thi công công trình nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, gây ùn tắc giao thông.

CSGT lập biên bản Ban Quản lý đầu tư xây dựng tại công trình đường Lò Lu. Ảnh: PC08

Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Long Phước kiểm tra công trình thi công tại giao lộ Lò Lu – Lã Xuân Oai (phường Long Phước, TP.HCM).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận đơn vị thi công không bố trí người hướng dẫn, điều tiết giao thông tại khu vực đường hẹp đang thi công, dẫn đến tình trạng ùn ứ phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

CSGT đã lập biên bản xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định 100. Với hành vi trên, mức phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với cá nhân và từ 2-6 triệu đồng đối với tổ chức; đồng thời buộc đơn vị vi phạm phải thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo quy định.