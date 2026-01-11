Gần 6 tỉ đồng được vận động từ chương trình đi bộ gây quỹ 'Vì người nghèo' ở phường Tam Bình 11/01/2026 10:56

(PLO)- Chương trình đi bộ đồng hành “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Bính Ngọ 2026” do phường Tam Bình, TP.HCM tổ chức với hơn 2.000 người tham gia, vận động được hơn 5,5 tỉ đồng để chăm lo Tết và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Sáng 11-1, tại Khu chế xuất Linh Trung II, phường Tam Bình, TP.HCM đã diễn ra chương trình đi bộ đồng hành “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Bính Ngọ 2026”, gắn với vận động Quỹ “Vì người nghèo”, chăm lo Tết và chỉnh trang các công trình công cộng phục vụ cộng đồng.

Chương trình đi bộ đồng hành tại Khu chế xuất Linh Trung II thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp tham gia, góp phần vận động hơn 5,5 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội năm 2026. Ảnh: PHẠM HẢI

Chương trình do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Bình tổ chức, thu hút hơn 2.060 người tham gia, gồm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, đại diện doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo và người dân trên địa bàn.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng uỷ phường; ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP.HCM, đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp đồng hành.

Theo phường Tam Bình, hoạt động đi bộ đồng hành không chỉ nhằm lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn là dịp vận động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường.

Đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, đóng góp nguồn lực chăm lo Tết và chỉnh trang các công trình công cộng trên địa bàn phường Tam Bình. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Tính đến thời điểm diễn ra sự kiện, tổng giá trị tiền và hiện vật quy đổi tiếp nhận được hơn 5,55 tỉ đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí sẽ được sử dụng cho công tác chăm lo Tết, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và nâng cấp, chỉnh trang các công trình công cộng phục vụ cộng đồng trong năm 2026.

Lãnh đạo phường Tam Bình thực hiện nghi thức phất cờ, phát lệnh xuất phát chương trình đi bộ đồng hành “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Bính Ngọ 2026”. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngay sau phần nghi thức, các đại biểu và vận động viên đã tham gia đi bộ theo lộ trình dài 3,2 km trên các tuyến đường Nguyễn Thị Diệp – Ngô Chí Quốc – đường B.

Hơn 2.000 cán bộ, đoàn viên, người lao động và người dân phường Tam Bình tham gia chương trình đi bộ đồng hành mừng xuân Bính Ngọ 2026, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và sẻ chia vì cộng đồng. Ảnh: PHẠM HẢI

Chương trình đi bộ đồng hành “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Bính Ngọ 2026” là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm của chính quyền, doanh nghiệp và người dân phường Tam Bình trong việc chung tay chăm lo đời sống cho người yếu thế, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình.