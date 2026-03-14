Giám đốc Vườn quốc gia Côn Đảo nhận thêm nhiệm vụ mới 14/03/2026 06:27

Chiều tối 13-3, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành và đặc khu Côn Đảo.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khắc Pho (trái) và ông Nguyễn Đình Trung. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Tại hội nghị, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về việc phân công nhiệm vụ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo đối với ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

Ngoài ra, hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Trung, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức Phó Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh chúc mừng các cán bộ và nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Vườn quốc gia Côn Đảo trong bảo tồn hệ sinh thái rừng, biển và đa dạng sinh học.

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: MC

Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các cán bộ cùng tập thể Ban quản lý tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời, đơn vị cần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên gắn với phát triển du lịch sinh thái bền vững, giữ gìn giá trị hệ sinh thái tại Côn Đảo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Khắc Pho bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo thành phố tin tưởng. Ông khẳng định sẽ cùng tập thể nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác quản lý, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị thiên nhiên của đặc khu Côn Đảo.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh (giữa, hàng đầu) cùng đoàn công tác khảo sát thực tế tại các công trình trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: MC

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại công trình Hồ chứa nước Đất Dốc, tuyến đường D5 và vị trí quy hoạch nhà máy xử lý rác Côn Đảo tại tiểu khu 58.