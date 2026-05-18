Cần Thơ: Phó Chủ tịch UBND TP Lê Công Lý nhận thêm nhiệm vụ mới 18/05/2026 08:11

(PLO)- Sau khi ông Lê Công Lý được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Trần Ngọc Hùng, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, được giao quyền Trưởng ban này.

Ngày 18-5, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Theo đó, hội nghị đã công bố các quyết định về công tác cán bộ của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP và Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và Chủ tịch UBND TP trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Lê Công Lý. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.

Thành ủy Cần Thơ có quyết định chỉ định ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND TP trao quyết định cho ông Trần Ngọc Hùng. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP cũng có quyết định giao quyền Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đối với ông Trần Ngọc Hùng, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp cho đến khi kiện toàn chức danh Trưởng ban này.

Chủ tịch UBND TP Trương Cảnh Tuyên cho biết, ngay sau khi có quyết định phê chuẩn của Thủ tướng, thường trực UBND TP đã họp và phân công nhiệm vụ các phó chủ tịch, trong đó, ông Lê Công Lý giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp, tư pháp, quản lý chỉ đạo đối với Ban Quản lý công trình xây dựng và công nghiệp.

Trước đó, ngày 29-4-2026, Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP đã bầu ông Lê Công Lý giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031.