Hải Phòng: Hạn chế các phương tiện di chuyển vào bãi tắm Cát Cò 1, 2 trong dịp nghỉ lễ 30/04/2026 13:32

(PLO)- Các phương tiện giao thông gồm xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô và xe bốn bánh gắn động cơ chở người bị hạn chế di chuyển vào bãi tắm Cát Cò 1,2 (khu du lịch Cát Bà).

Ngày 30-4, thông tin từ UBND đặc khu Cát Hải (Hải Phòng), UBND đặc khu vừa tổ chức họp rà soát, triển khai công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và điều tiết, chống ùn tắc giao thông tại khu vực bãi tắm Cát Cò 1, 2, 3 trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Khu vực các bãi tắm Cát Cò 1, 2, 3 là điểm du lịch trọng điểm, lượng khách tăng cao vào mùa du lịch, đặc biệt trong các dịp cuối tuần, ngày lễ, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và hình ảnh du lịch địa phương.

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ tốt nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của nhân dân và du khách, UBND Đặc khu điều tiết lại giao thông trong khu vực này.

Tất cả các phương tiện bị hạn chế di chuyển vào bãi tắm Cát Cò 1,2 trong khung giờ từ 5 giờ 30 đến 18 giờ 30 hằng ngày. Ảnh: XT

Xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô và xe bốn bánh gắn động cơ chở người (xe điện du lịch) không được di chuyển, hoạt động trên tuyến đường Cát Tiên (đường lên bãi tắm Cát Cò 1, Cát Cò 2) trong khung giờ từ 5 giờ 30 đến 18 giờ 30 hằng ngày, bắt đầu thực hiện từ ngày 30-4-2026 đến hết ngày 5-9-2026.

Đặc khu cũng tổ chức phân luồng giao thông từ xa, bố trí điểm trung chuyển đưa, đón khách hợp lý; bổ sung biển báo, kẻ vạch đón trả khách tại chân dốc Cát Cò 1, 2.

Cùng với đó, bố trí lực lượng thường trực hướng dẫn giao thông, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm; phối hợp với lực lượng CSGT trong điều tiết, phân luồng.

UBND đặc khu Cát Hải cũng đề nghị doanh nghiệp, cơ sở du lịch chủ động thông tin đến du khách về nội dung trên. Đồng thời, bố trí bãi đỗ xe đúng quy định, tổ chức phương tiện trung chuyển phù hợp, phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết.