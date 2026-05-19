Lâm Đồng công bố xếp loại chất lượng lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập 19/05/2026 10:04

(PLO)- Trong 34 người là lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập được xếp loại chất lượng lãnh đạo có 7 người Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh quý I-2026.

Theo đó, căn cứ Kết luận số 198-KL/TW ngày 8-10-2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân. Đồng thời, xét theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh quý I-2026.

Cụ thể đánh giá, xếp loại đối với các giám đốc, phó giám đốc đối với các đơn vị là các ban quản lý dự án; trung tâm phát triển quỹ đất; xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, khu du lịch quốc gia, vườn quốc gia và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường cao đẳng…

Kết quả trong 34 lãnh đạo được đánh giá, xếp loại có bảy cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đó có bốn phó hiệu trưởng các Trường Cao đẳng Bình Thuận, Cao đẳng Đà Lạt, Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông, 27 trường hợp còn lại xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.