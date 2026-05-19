CDC Mỹ cập nhật Ebola, ông Trump lên tiếng, TGĐ WHO nhận định về thời kỳ nguy hiểm 19/05/2026 08:21

(PLO)- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết một công dân Mỹ tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã nhiễm virus Ebola và Mỹ đang áp dụng biện pháp sàng lọc sân bay để ngăn chặn lây lan.

Liên quan dịch Ebola đang gây lo ngại, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 18-5 cho biết rằng một công dân Mỹ tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã nhiễm virus này và Mỹ đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn Ebola lây lan, theo hãng tin Reuters.

Trong cuộc họp báo ngày 18-5, ông Satish Pillai, người phụ trách ứng phó Ebola của CDC, cho biết một công dân Mỹ tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã nhiễm virus sau khi tiếp xúc liên quan “đến công việc” của người này tại đó.

“Người này xuất hiện triệu chứng vào cuối tuần và có kết quả dương tính vào tối 17-5” - ông Pillai nói, đồng thời cho biết đang tiến hành đưa bệnh nhân tới Đức để điều trị.

Ông Pillai cho biết hiện có khoảng 25 người làm việc tại văn phòng thực địa của Mỹ ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

“Hiện tại, CDC Mỹ đánh giá nguy cơ trước mắt đối với công chúng Mỹ ở mức thấp, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình đang diễn biến và có thể điều chỉnh các biện pháp y tế công cộng khi có thêm thông tin” - theo thông cáo của cơ quan này.

Ngoài việc sàng lọc tại sân bay, CDC cũng áp dụng hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài từng đến Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo hoặc Nam Sudan trong vòng 21 ngày gần đây.

Đại sứ quán Mỹ tại Kampala, Uganda, cho biết đã tạm dừng toàn bộ dịch vụ thị thực và những người bị ảnh hưởng đã được thông báo.

Trong ngày 18-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông “quan ngại” về đợt bùng phát này, nhưng cho rằng “hiện tại nó dường như vẫn được giới hạn trong phạm vi châu Phi”.

Tổng thống Trump lên tiếng và CDC công bố các biện pháp phòng ngừa sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đợt bùng phát Ebola chết người tại Cộng hòa Dân chủ Congo là tình trạng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Về ổ dịch virus Hantan, ngày 16-5, giới chức y tế bang British Columbia của Canada xác nhận một công dân Canada đã nhiễm virus Hanta sau khi rời tàu du lịch MV Hondius.

Tính đến nay, WHO đã nhận báo cáo tổng cộng 10 ca bệnh liên quan ổ dịch trên tàu, trong đó có 3 ca tử vong.

Các nhân viên y tế giám sát công tác ứng phó dịch bệnh do virus Hanta gây ra trên tàu du lịch MV Hondius neo đậu ngoài khơi Tenerife thuộc quần đảo Canary (Tây Ban Nha). Ảnh: Hedinn Halldorsson

Ngày 18-5, Tổng giám đốc WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus lên tiếng rằng các đợt bùng phát virus Hanta và Ebola là những cuộc khủng hoảng mới nhất trong thời kỳ “nguy hiểm và chia rẽ”, theo hãng tin AFP.

Phát biểu khai mạc kỳ họp của WHO tại TP Geneva (Thụy Sĩ), ông Tedros đề cập đợt bùng phát Ebola mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo cùng đợt bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius.

Ông nói với các bộ trưởng y tế và đại biểu cấp cao từ khắp nơi trên thế giới rằng hai sự kiện này “chỉ là những cuộc khủng hoảng mới nhất trong thế giới đầy bất ổn của chúng ta”.

“Từ xung đột, khủng hoảng kinh tế cho tới biến đổi khí hậu và cắt giảm viện trợ, chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn, nguy hiểm và chia rẽ” - ông Tedros nói.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: BLOOMBERG

Ông dự kiến sẽ phân tích sâu hơn về các nguy cơ này trong bài phát biểu chính trước Đại hội đồng Y tế Thế giới vào ngày 19-5.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, người được ca ngợi vì cho phép tàu MV Hondius có ổ dịch Hanta cập neo ngoài khơi quần đảo Canary tuần trước để sơ tán hành khách và thủy thủ đoàn, nhấn mạnh rằng “bảo vệ người khác là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình”.

“Không quốc gia nào có thể tự cứu lấy mình” nếu hành động đơn độc, ông Sanchez nói tại cuộc họp. Ông cho rằng hiện nay, “bảo vệ lẽ phải thông thường đã trở thành một hình thức nổi loạn”, đồng thời tiếc nuối trước “đại dịch ích kỷ” vẫn đang tiếp diễn.

Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới năm 2026, kéo dài một tuần, diễn ra sau một năm đặc biệt khó khăn đối với WHO khi tổ chức này suy yếu vì việc Mỹ tuyên bố rút lui và các đợt cắt giảm tài trợ sâu rộng.

“Ngân sách của WHO đã bị cắt giảm khoảng 21%, tương đương gần 1 tỉ USD. Hàng trăm việc làm đã bị cắt bỏ, nhiều chương trình bị thu hẹp” - Bộ trưởng Y tế Thụy Sĩ Elisabeth Baume-Schneider nói trong bài phát biểu của mình.