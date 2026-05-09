WHO đánh giá rủi ro của ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius 09/05/2026 11:14

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết rủi ro của ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius đối với dân số toàn cầu là thấp và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch tễ học, cập nhật đánh giá rủi ro.

Ngày 8-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã ghi nhận 6 trường hợp nhiễm virus Hanta trong tổng số 8 trường hợp nghi nhiễm trên tàu du lịch MV Hondius. Bên cạnh đó, WHO cũng đánh giá rủi ro của ổ dịch đối với dân số toàn cầu, theo hãng tin Reuters.

“Tính đến ngày 8-5, tổng cộng đã có 8 trường hợp nghi nhiễm được báo cáo, bao gồm 3 trường hợp tử vong (tỉ lệ tử vong là 38%). Trong đó, 6 trường hợp đã được xác nhận trong phòng thí nghiệm là nhiễm virus Hanta. Tất cả đều được xác định là chủng virus Andes (ANDV)” – WHO cho biết.

Tàu du lịch MV Hondius ngoài khơi Đại Tây Dương. Ảnh: AFP

“WHO đánh giá nguy cơ đối với dân số toàn cầu do sự kiện này gây ra là thấp và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch tễ học, cập nhật đánh giá rủi ro. Nguy cơ đối với hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu được coi là ở mức trung bình”, theo WHO.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc WHO – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus dự kiến ​​đến đảo Tenerife của Tây Ban Nha vào ngày 9-5 để giúp phối hợp việc sơ tán hành khách bị ảnh hưởng trên tàu.

Ông sẽ cùng quan chức Tây Ban Nha đến một sở chỉ huy “để đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính, kiểm soát y tế và việc áp dụng các quy trình giám sát, ứng phó đã được lên kế hoạch”.

Tàu du lịch MV Hondius dự kiến ​​đến đảo Tenerife vào ngày 10-5. Sau đó, các chuyến bay đặc biệt sẽ đưa hành khách về nước của họ.