WHO thông tin về ca tử vong do virus Nipah ở Bangladesh, có thể liên quan thói quen ăn uống 08/02/2026 15:29

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một phụ nữ đã tử vong ở Bangladesh vào tháng 1 sau khi nhiễm virus Nipah, có thể bắt nguồn từ thói quen hàng ngày.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6-2 cho biết một phụ nữ đã tử vong ở Bangladesh vào tháng 1, sau khi nhiễm virus Nipah.

Bệnh nhân trong độ tuổi từ 40 đến 50, cư trú tại huyện Naogaon, phân khu Rajshahi (tây bắc Bangladesh). Vào 21-1, bà xuất hiện các triệu chứng nhiễm virus Nipah, bao gồm sốt, đau đầu, chuột rút cơ bắp, chán ăn, yếu sức và nôn mửa, tiếp theo là tăng tiết nước bọt, mất phương hướng và co giật.

Một nhà nghiên cứu ở Bangladesh thả con dơi ăn quả về tự nhiên sau khi thu thập vật mẫu nghiên cứu về virus Nipah. Ảnh: Ausraful Islam/HOPKINS BLOOMBERG PUBLIC HEALTH

Vào ngày 27-1, bà bất tỉnh và được chuyển đến bệnh viện tuyến trên. Bà nhập viện vào ngày 28-1. Nhóm giám sát Nipah đã lấy mẫu dịch họng và mẫu máu. Bệnh nhân tử vong trong cùng ngày.

Bệnh nhân cho biết đã nhiều lần uống mật cây chà là tươi trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 20-1. Cơ quan y tế Bangladesh đang điều tra thêm về trường hợp tử vong này.

WHO cho biết có tất cả 35 người đã tiếp xúc với bệnh nhân. Những người này đang được theo dõi và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Nipah.

Theo WHO, Bangladesh báo cáo trường hợp nhiễm virus Nipah đầu tiên vào năm 2001. Kể từ đó, các trường hợp nhiễm bệnh ở người được báo cáo gần như hàng năm.

Hiện tại, thế giới chưa có vaccine hay thuốc đặc hiệu cho trường hợp nhiễm virus Nipah.