WHO thông tin về ca tử vong do virus Nipah ở Bangladesh, có thể liên quan thói quen ăn uống

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6-2 cho biết một phụ nữ đã tử vong ở Bangladesh vào tháng 1, sau khi nhiễm virus Nipah.
Bệnh nhân trong độ tuổi từ 40 đến 50, cư trú tại huyện Naogaon, phân khu Rajshahi (tây bắc Bangladesh). Vào 21-1, bà xuất hiện các triệu chứng nhiễm virus Nipah, bao gồm sốt, đau đầu, chuột rút cơ bắp, chán ăn, yếu sức và nôn mửa, tiếp theo là tăng tiết nước bọt, mất phương hướng và co giật.
Vào ngày 27-1, bà bất tỉnh và được chuyển đến bệnh viện tuyến trên. Bà nhập viện vào ngày 28-1. Nhóm giám sát Nipah đã lấy mẫu dịch họng và mẫu máu. Bệnh nhân tử vong trong cùng ngày.
Bệnh nhân cho biết đã nhiều lần uống mật cây chà là tươi trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 20-1. Cơ quan y tế Bangladesh đang điều tra thêm về trường hợp tử vong này.
WHO cho biết có tất cả 35 người đã tiếp xúc với bệnh nhân. Những người này đang được theo dõi và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Nipah.
Theo WHO, Bangladesh báo cáo trường hợp nhiễm virus Nipah đầu tiên vào năm 2001. Kể từ đó, các trường hợp nhiễm bệnh ở người được báo cáo gần như hàng năm.
Hiện tại, thế giới chưa có vaccine hay thuốc đặc hiệu cho trường hợp nhiễm virus Nipah.
Khuyến cáo từ WHO về virus Nipah
Theo WHO, nhiễm virus Nipah là một bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người. Virus lây truyền qua động vật bị nhiễm bệnh (như dơi) hoặc thực phẩm bị nhiễm nước bọt, nước tiểu và phân của động vật bị nhiễm bệnh.
Bệnh cũng có thể lây truyền trực tiếp từ người sang người qua tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh. Dơi ăn quả là vật chủ tự nhiên của virus này.
Thời gian ủ bệnh dao động từ 3 đến 14 ngày. Trong một số trường hợp hiếm gặp, thời gian ủ bệnh có thể lên đến 45 ngày.
Người nhiễm bệnh ban đầu phát triển các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng. Các triệu chứng này có thể dẫn đến chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh.
Một số người có thể bị viêm phổi và các vấn đề hô hấp nghiêm trọng, bao gồm suy hô hấp cấp tính. Viêm não và co giật xảy ra trong các trường hợp nặng, tiến triển đến hôn mê trong vòng 24 đến 48 giờ.
Để phòng bệnh, WHO khuyến cáo mật chà là mới thu hoạch nên được đun sôi, trái cây nên được rửa sạch và gọt vỏ kỹ trước khi ăn, không nên ăn trái cây có dấu hiệu bị dơi cắn, nên tránh các khu vực dơi thường trú ngụ.