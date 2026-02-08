Ông Zelensky lo kịch bản Mỹ - Nga đạt thỏa thuận 'vượt mặt' Ukraine, nhắc 'gói đề xuất Dmitriev' 12.000 tỉ USD 08/02/2026 08:45

Trong cuộc họp báo ngày 6-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về khả năng Mỹ và Nga có thể đạt được các thỏa thuận song phương ảnh hưởng trực tiếp đến Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev, tờ Kyiv Independent đưa tin.

"Trước những rủi ro tiềm ẩn, phái đoàn Ukraine đã chuyển tải quan điểm dứt khoát rằng: Nếu có bất kỳ thỏa thuận song phương nào giữa Nga và Mỹ, các điều khoản liên quan Ukraine không được mâu thuẫn với Hiến pháp của Ukraine" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Phát biểu này được giới quan sát nhận định là ám chỉ trực tiếp đến các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ.

Tổng thống Ukraine nói thêm rằng Washington đang đề xuất Moscow và Kiev kết thúc chiến sự trước mùa hè năm nay và nhiều khả năng sẽ gây sức ép lên các bên để tuân thủ mốc thời gian này.

Ông cho rằng động thái gấp rút này liên quan mật thiết đến "động lực chính trị nội bộ" tại Mỹ, ám chỉ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Đáng chú ý, ông Zelensky tiết lộ Kiev đã nhận được tín hiệu tình báo cho thấy Washington và Moscow có thể ký kết các văn kiện song phương, bao gồm cả hợp tác kinh tế. Dù Ukraine không nắm toàn bộ chi tiết về các thỏa thuận kinh doanh này, một số thông tin quan trọng đã rò rỉ qua các kênh tình báo.

Cụ thể, ông Zelensky nhắc đến cái gọi là "gói đề xuất Dmitriev", được cho là do nhà đàm phán Nga Kirill Dmitriev trình bày tại Mỹ.

"Tình báo đã cho tôi xem cái gọi là 'gói đề xuất Dmitriev' mà ông ta trình bày ở Mỹ. Nó trị giá khoảng 12.000 tỉ USD" - ông Zelensky nói, mô tả đây là một khung đề xuất cho sự hợp tác kinh tế quy mô khổng lồ giữa Mỹ và Nga.

Tổng thống Ukraine cũng cảnh báo rằng các tài liệu song phương tiềm năng giữa Mỹ và Nga có thể bao gồm những điều khoản liên quan trực tiếp đến số phận của Ukraine.

"Chúng tôi tuyên bố rõ ràng rằng Ukraine sẽ không ủng hộ ngay cả các thỏa thuận tiềm năng về chúng tôi mà không có mặt chúng tôi" - ông khẳng định đanh thép.

Mỹ, Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh các hoạt động ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh toàn diện đang được đẩy mạnh với cường độ cao.

Dự kiến, các cuộc đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine có thể được nối lại ngay trong tuần tới, nhiều khả năng sẽ diễn ra trên đất Mỹ.