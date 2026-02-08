Tỉnh trưởng Belgorod trúng hỏa lực tên lửa khi đang thị sát 08/02/2026 05:55

(PLO)- Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết ông đã hứng chịu hỏa lực tên lửa Ukraine, đồng thời báo cáo về đòn tấn công quy mô lớn của Kiev vào tỉnh này.

Ngày 7-2, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết ông đã hứng chịu hỏa lực tên lửa Ukraine khi đang kiểm tra các cơ sở hạ tầng trong một chuyến công tác, theo hãng thông tấn TASS. May mắn ông không bị thương.

“Tôi đang di chuyển qua các cơ sở hạ tầng. Trong lúc kiểm tra, một đợt tấn công tên lửa khác bắt đầu. Tôi cùng các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã tìm chỗ trú ẩn” - ông Gladkov viết trên mạng xã hội.

Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov. Ảnh: TASS

Theo ông Gladkov, có 2 người bị thương trong một cuộc tấn công tên lửa của Ukraine nhằm vào TP Belgorod hôm 7-2.

Ông nói rằng lực lượng Ukraine đã phóng 10 tên lửa trong một đợt tấn công quy mô lớn vào Belgorod.

Vị tỉnh trưởng nói rằng trong 24 giờ qua lực lượng Ukraine đã tấn công 41 khu dân cư thuộc 9 đơn vị hành chính trong tỉnh. Ít nhất 21 quả đạn pháo đã được bắn ra và ghi nhận 115 vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), trong đó 74 chiếc bị đánh chặn và vô hiệu hóa.

Ông Gladkov nói thêm rằng các huyện Belgorod và Borisovsky bị 19 UAV Ukraine tấn công, trong đó 13 chiếc bị bắn hạ, trong khi các huyện Valuyki và Krasnoyaruzhsky hứng chịu 53 UAV, 40 chiếc trong số đó bị đánh chặn. Tại huyện Graivoron, 11 loại đạn đã được khai hỏa và 8 UAV tấn công, trong đó 3 chiếc bị bắn rơi.

Trên bầu trời huyện Yakovlevsky, hệ thống phòng không đã bắn hạ 2 UAV. Tại huyện Volokonovka, làng Pogromets cùng các khu định cư Yekaterinovka và Odintsov bị 3 UAV tấn công, một chiếc trong số đó bị bắn hạ, và một người bị thương, ông Gladkov nói thêm.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.