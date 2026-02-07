Điện Kremlin bình luận cuộc đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine tại UAE 07/02/2026 07:23

Ngày 6-2, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết rằng vòng đàm phán ba bên mới nhất giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại thủ đô Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất-UAE) tuy đầy thách thức nhưng mang tính xây dựng.

Ông Peskov nhận định tiến trình hòa giải vẫn đang được thực hiện, đài RT đưa tin.

"Công việc vẫn tiếp tục. Chúng tôi đã làm việc trong 2 ngày. Cuộc đàm phán mang tính xây dựng nhưng đồng thời cũng rất nhiều thách thức" - ông khẳng định.

Ngoài ra, ông Peskov cũng cho biết hiện Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa có kế hoạch điện đàm trong thời gian tới.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cũng bình luận về cuộc hội đàm, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đánh giá các phiên thảo luận là "chi tiết và hiệu quả". Ông Witkoff thông báo Moscow và Washington đã đồng ý khôi phục đối thoại quân sự - kênh liên lạc bị đình chỉ trước khi xung đột ở Ukraine leo thang - và gọi đây là yếu tố "then chốt để đạt được và duy trì hòa bình".

Ông Witkoff nói thêm rằng mặc dù "vẫn còn khối lượng công việc đáng kể" nhưng các bước đi như trao đổi tù binh "chứng minh rằng cam kết ngoại giao bền bỉ đang mang lại kết quả hữu hình".

Ông bày tỏ kỳ vọng sẽ có "thêm những tiến triển" trong những tuần tới.

Vòng thảo luận ba bên thứ hai về việc dàn xếp xung đột Ukraine đã diễn ra vào ngày 4-2 và 5-2 vừa qua tại UAE. Tương tự vòng đàm phán đầu tiên hồi tháng 1, quá trình thương thảo được tiến hành kín và không bên nào tiết lộ chi tiết. Tuy nhiên, hôm 5-2, Moscow xác nhận các bên đã thống nhất trao đổi 314 tù binh, và hoạt động này đã diễn ra ngay sau đó cùng ngày.

Đến nay, cả Nga và Mỹ đều chưa đưa ra bình luận về địa điểm hay thời gian cho vòng đàm phán tiếp theo. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky hôm 5-2 gợi ý rằng cuộc gặp có thể được tổ chức tại Mỹ, song không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Trước đó, cả Nga và Mỹ đều xác nhận vấn đề lãnh thổ vẫn là điểm nghẽn chính trong tiến trình hòa bình.

Moscow kiên quyết rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Ukraine rút quân khỏi các khu vực Donbass gồm Donetsk và Luhansk - những nơi đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga năm 2022, trong khi Kiev từ chối xem xét các nhượng bộ này.

Tuần này, ông Zelensky tuyên bố "Ukraine đã sẵn sàng" cho các cuộc thảo luận thực chất về một giải pháp hòa bình.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bày tỏ sự hoài nghi, cho rằng ông Zelensky "không nghĩ đến điều gì khác ngoài sự tồn tại của chính mình". Ông Lavrov cáo buộc Kiev liên tục đưa ra các yêu sách mới và đồng minh của Kiev tại châu Âu liên tục "thay đổi luật chơi" trong đàm phán, làm đình trệ tiến trình hòa bình.