Nga lên tiếng vấn đề sơ tán khỏi Cuba; Havana chỉ trích Mỹ ‘đạo đức giả’ vụ gửi 6 triệu USD 07/02/2026 06:09

(PLO)- Đại sứ Nga tại Cuba khẳng định phái bộ tại Havana không có kế hoạch sơ tán, vẫn duy trì hoạt động bình thường, trong bối cảnh Cuba đối mặt khủng hoảng năng lượng và căng thẳng với Mỹ.

Chia sẻ với hãng thông tấn TASS ngày 6-2, Đại sứ Nga tại Cuba - ông Viktor Coronelli cho biết phái bộ Nga tại Havana không có kế hoạch sơ tán nhân viên bất chấp tình hình khó khăn tại quốc gia Caribe.

“Theo chương trình làm việc hiện nay, vấn đề sơ tán cán bộ của cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Havana không được đặt ra” - ông Coronelli nói.

Theo nhà ngoại giao này, Đại sứ quán Nga và các cơ quan đối ngoại khác của Nga tại Cuba, bao gồm cả trường học trực thuộc đại sứ quán, vẫn hoạt động bình thường.

Đại sứ Nga tại Cuba - ông Viktor Coronelli. Ảnh: CC BY 2.0/Wikimedia Commons

“Khi nguồn điện từ thành phố bị gián đoạn, chúng tôi chuyển sang sử dụng máy phát điện dự phòng. Tình trạng xếp hàng tại các trạm xăng ở Havana đúng là đã gia tăng, nhưng tại trạm xăng phục vụ riêng cho đoàn ngoại giao, các phương tiện vẫn được tiếp nhiên liệu thuận lợi" - ông Coronelli nói.

Ở một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5-2 thông báo sẽ phân bổ thêm 6 triệu USD hàng viện trợ cho Cuba, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng, theo tờ The Hill.

Đợt hỗ trợ mới được đưa ra nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Cuba, một phần xuất phát từ ảnh hưởng của bão Melissa (một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trên Đại Tây Dương) đổ bộ vào Cuba hồi tháng 10-2025.

Phản ứng trước thông báo này, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Carlos Fernández de Cossío chỉ trích gay gắt, cho rằng động thái của Washington là “hoàn toàn đạo đức giả”.

"Thật đạo đức giả khi áp đặt các biện pháp cưỡng ép hà khắc, tước đi những điều kiện kinh tế cơ bản của hàng triệu người, rồi sau đó lại công bố viện trợ vài suất súp và đồ hộp cho một số ít” - ông Cossio đăng trên mạng xã hội X.