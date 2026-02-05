Trung Quốc tuyên bố kiên định ủng hộ Cuba bảo vệ chủ quyền 05/02/2026 18:36

Ngày 5-2, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Bruno Rodríguez Parrilla tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Tại cuộc hội đàm, ông Vương tuyên bố Trung Quốc kiên định ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

Theo ông Vương, Bắc Kinh phản đối mọi sự can thiệp vô căn cứ từ bên ngoài vào Havana, đồng thời bác bỏ bất kỳ toan tính nào tước đoạt quyền được sinh tồn và phát triển của người dân Cuba.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) và người đồng cấp Cuba - ông Bruno Rodríguez Parrilla tại thủ đô Bắc Kinh ngày 5-2. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo vị bộ trưởng, tình hình Mỹ Latinh hiện đang trải qua những biến chuyển phức tạp và sâu sắc. Ông Vương nhấn mạnh việc đề cao công bằng và chính nghĩa luôn là nguyên tắc nhất quán trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc.

Trước đó, ngày 4-2 tại Bắc Kinh, ông Lưu Hải Tinh - Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã có cuộc gặp với ông Parrilla.

Hai bên đã trao đổi sâu về việc triển khai những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước; tăng cường giao lưu giữa các đảng; đồng thời thúc đẩy xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Cuba cùng chia sẻ tương lai.