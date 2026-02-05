Thứ trưởng Ngoại giao Cuba trả lời phỏng vấn độc quyền CNN về Mỹ, Nga, Trung Quốc và chuyện 'thay đổi chế độ' 05/02/2026 09:33

Đài CNN ngày 4-2 đăng nội dung phỏng vấn Thứ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Carlos Fernandez de Cossio về hàng loạt chủ đề liên quan căng thẳng giữa Cuba và Mỹ.

Trao đổi thông điệp nhưng chưa có đối thoại chính thức

Theo ông Cossio, chính phủ Mỹ “biết rất rõ” rằng Cuba đã sẵn sàng cho đối thoại trong một thời gian dài. Hiện nay, hai bên có một số kênh trao đổi thông điệp, song điều này chưa đồng nghĩa với việc đã hình thành một cơ chế đối thoại song phương chính thức giữa Havana và Washington.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Carlos Fernandez de Cossio trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN. Ảnh chụp màn hình CNN

Trả lời câu hỏi về cấp độ của các kênh liên lạc này, ông cho biết hầu hết các vấn đề liên quan Mỹ đều được xử lý ở cấp cao nhất trong chính phủ Cuba, bởi đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nước này.

Theo ông, không có quyết định hay hành động nào liên quan Mỹ mà không có sự tham gia của các cấp lãnh đạo cao nhất.

Bác bỏ cáo buộc là mối đe dọa đối với Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba nhắc lại sắc lệnh ngày 29-1 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó Washington coi Cuba là một “tình trạng khẩn cấp” và là mối đe dọa đối với an ninh Mỹ.

Theo ông Cossio, những cáo buộc này là không đúng sự thật.

Ông khẳng định Cuba không gây hấn, không thù địch với Mỹ, không che chở hay tài trợ cho khủng bố.

Trên lãnh thổ Cuba, theo ông, không có căn cứ quân sự nước ngoài nào ngoài căn cứ Guantánamo của chính Mỹ. Cuba cũng không tham gia buôn bán ma túy bất hợp pháp gây tổn hại cho Mỹ và không phải là nơi để tội phạm có tổ chức sử dụng làm bàn đạp chống lại Washington, vị thứ trưởng khẳng định.

Phủ nhận hiện diện an ninh của Nga, Trung Quốc tại Cuba

Trước cáo buộc của Mỹ cho rằng Cuba “chứa chấp” các quốc gia bị coi là thù địch như Nga và Trung Quốc, ông Cossio khẳng định không có bất kỳ hoạt động hay lực lượng nước ngoài nào trên lãnh thổ Cuba mang tính thù địch hoặc có thể gây tổn hại cho Mỹ.

“Những gì chúng tôi có tại Cuba là các đại sứ quán của những quốc gia đó, cũng giống như Mỹ có đại sứ quán của họ. Mỹ tiếp nhận các doanh nghiệp từ những quốc gia này, và chúng tôi cũng tiếp nhận các doanh nghiệp từ những quốc gia đó” - ông nói.

Cuba bình luận về chuyện “thay đổi chế độ”

Bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong đó đề cập mục tiêu “thay đổi chế độ” tại Cuba, ông Cossio cho rằng đây là quan điểm đã tồn tại trong thời gian dài của nhiều chính trị gia có lập trường chống Cuba tại Mỹ.

Ông nhấn mạnh rằng các mục tiêu, quan điểm và kế hoạch của Cuba sẽ không bao giờ là thay đổi chính phủ, hay thay đổi hệ thống kinh tế và chính trị mà nước này đang lựa chọn.

Theo ông, điều này khiến ông đặt câu hỏi về logic của chính quyền Mỹ hiện nay khi vừa nói đến đối thoại, vừa theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ tại Cuba.

Khi được hỏi về việc Cuba sẽ làm gì nếu đó thực sự là mục tiêu cuối cùng của Mỹ, ông Cossio nói rằng Washington đang tiếp tục tìm cách bóp nghẹt Havana về mặt kinh tế, một chính sách mà theo ông đã kéo dài hơn sáu thập niên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Hiện nay, Washington còn đe dọa áp thuế đối với các quốc gia khác nếu họ xuất khẩu nhiên liệu sang Cuba. Ông Cossio cho rằng những biện pháp này sẽ gây thiệt hại rất lớn cho đất nước Cuba, đặc biệt là đối với đời sống người dân.

“Mục tiêu của những biện pháp này là gây ra thiệt hại tối đa cho người dân Cuba. Trước tình hình đó, chúng tôi buộc phải rà soát lại các kế hoạch của mình và phải chuẩn bị cho một giai đoạn thắt lưng buộc bụng, dựa vào tinh thần chịu đựng và hy sinh để cố gắng vượt qua” - vị thứ trưởng nhấn mạnh.

“Lằn ranh đỏ” trong đối thoại với Washington

Trả lời câu hỏi về những “lằn ranh đỏ” mà Cuba sẽ không vượt qua để đổi lấy nguồn cung dầu mỏ, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba khẳng định Havana không sẵn sàng thảo luận về hệ thống hiến pháp, chính trị hay kinh tế của mình.

Ông cho rằng lập trường này cũng tương tự như cách Mỹ không sẵn sàng thảo luận về các vấn đề nội bộ của họ. Tuy vậy, theo ông, vẫn còn nhiều lĩnh vực khác mà hai bên có thể trao đổi, mang lại lợi ích cho cả hai nước và cho khu vực, như khoa học, y tế và giáo dục.

“Cuba hiện cũng đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế, song tiến trình này gặp rất nhiều khó khăn, chính bởi sức ép và cuộc chiến kinh tế đến từ Mỹ. Tôi tin rằng nếu hai bên có thể ngồi lại với nhau, và nếu Mỹ sẵn sàng nới lỏng những sức ép đang áp đặt lên Cuba, chúng ta có thể tiến tới một tình trạng trong đó công dân Mỹ có thể đến, làm ăn, kinh doanh, và du lịch tại Cuba” - ông Cossio nói.

Về kịch bản “nhà nước thất bại”

Khi được hỏi về khả năng Cuba bị coi là một “nhà nước thất bại” nếu không đạt được thỏa thuận trong bối cảnh thiếu hụt nhiên liệu và tình trạng mất điện gia tăng, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba cho rằng nếu kịch bản đó xảy ra, nguyên nhân sẽ không xuất phát từ các hành động của chính phủ Cuba.

Theo ông, đó sẽ là hệ quả của một mục tiêu có chủ ý từ phía chính phủ Mỹ.

“Nếu bất kỳ quốc gia nào, hay một nhóm quốc gia nào, tìm cách hủy hoại sinh kế của người dân Mỹ, thì trách nhiệm sẽ thuộc về chính phủ Mỹ, hay thuộc về những bên có hành động thù địch với Mỹ và tìm cách gây tổn hại cho người dân Mỹ?” - ông Cossio đặt vấn đề.

"Những gì Cuba đang phải đối mặt tương đương với một cuộc chiến về mặt cưỡng ép kinh tế. Và trách nhiệm cho điều đó hoàn toàn thuộc về Mỹ" - vị thứ trưởng nhấn mạnh.

Mỹ chưa lên tiếng về các phát ngôn của vị thứ trưởng Cuba với CNN.