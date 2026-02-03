Cuba lên tiếng sau khi ông Trump nói hai nước đang đàm phán 03/02/2026 05:30

(PLO)- Bộ Ngoại giao Cuba nhanh chóng đưa ra tuyên bố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Washington đang đàm phán với Cuba.

Ngày 2-2, Bộ Ngoại giao Cuba ra tuyên bố kêu gọi đối thoại với chính phủ Mỹ, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến hành đàm phán với ban lãnh đạo Cuba nhằm đạt một thỏa thuận, theo kênh Al Jazeera.

“Người dân Cuba và người dân Mỹ đều được hưởng lợi từ sự hợp tác mang tính xây dựng, hợp tác pháp luật và chung sống hòa bình. Cuba tái khẳng định thiện chí duy trì đối thoại tôn trọng và có đi có lại, hướng tới kết quả cụ thể, với chính phủ Mỹ, dựa trên lợi ích chung và luật pháp quốc tế” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba.

Havana lên tiếng sau khi ông Trump nói Mỹ đang đàm phán với Cuba. Ảnh: EPA

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Trump nói rằng liên lạc ngoại giao với Cuba đã được khôi phục, lưu ý rằng chính quyền Mỹ đang nói chuyện với “những người cấp cao nhất” trong chính phủ Cuba.

Trước đó, ngày 29-1, ông Trump ký ban hành một sắc lệnh cho phép Washington áp thuế đối với hàng hóa từ bất kỳ nước nào cung cấp dầu cho Cuba.

Ông Trump nhận xét rằng tình hình Cuba chưa đến mức trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Theo ông, Havana nhiều khả năng sẽ phải tìm đến Washington để đàm phán, bởi nền kinh tế đang rơi vào thế bế tắc.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Nga ngày 2-2 bày tỏ sự quan ngại về tình hình căng thẳng leo thang và những lời lẽ gây hấn chống lại Cuba gần đây, theo hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe. Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại về tình hình căng thẳng leo thang và những lời lẽ gây hấn, kể cả đối với người bạn của chúng tôi, Cuba” - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Moscow muốn giải quyết mọi vấn đề giữa các quốc gia bằng con đường chính trị và ngoại giao.

"Chúng tôi tin rằng ngôn ngữ tống tiền và đe dọa là không thể chấp nhận được, đặc biệt là đối với Cuba, người dân và chính phủ nước này. Chúng tôi hy vọng rằng chủ nghĩa thực dụng và lẽ phải sẽ thắng thế trong dài hạn” - tuyên bố cho biết thêm.

Trước đó, phản ứng việc Mỹ công bố áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vào cuối tháng 1 tuyên bố Moscow kiên quyết lên án hành động của Mỹ nhằm vào Havana, cũng như sức ép mà Washington áp đặt đối với giới lãnh đạo và người dân Cuba.

“Lập trường của Nga về vấn đề này không thay đổi: các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm gây sức ép đối với các quốc gia có chủ quyền, độc lập, được áp đặt ngoài khuôn khổ Liên Hợp Quốc (LHQ), Hiến chương LHQ và các chuẩn mực khác của luật pháp quốc tế, là hoàn toàn không thể chấp nhận” - bà Zakharova nhấn mạnh.

Theo bà Zakharova, động thái của ông Trump đánh dấu sự “tái diễn một cách cực đoan chiến lược gây sức ép tối đa mà Mỹ nhiều lần áp dụng đối với Cuba, nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Havana”.