Cuba tuyên bố ‘tình trạng khẩn cấp quốc tế’ sau sắc lệnh của ông Trump 31/01/2026 05:44

(PLO)- Cuba đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc tế" trước điều mà nước này gọi là mối đe dọa từ Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế những nước cung cấp dầu cho Cuba.

Ngày 30-1, Ngoại trưởng Cuba - ông Bruno Rodriguez Parrilla cho biết Cuba đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc tế" để đáp trả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cho phép Washington áp thuế đối với hàng hóa từ bất kỳ nước nào cung cấp dầu cho Cuba, theo hãng thông tấn TASS.

"Nhân dân Cuba, với sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế, nhận thấy tình hình liên quan chính phủ Mỹ cấu thành một mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng… đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của tất cả các nước, hòa bình và an ninh quốc tế cũng như sự tồn tại của nhân loại trước mối đe dọa hạt nhân và biến đổi khí hậu” - Ngoại trưởng Parrilla viết trên mạng xã hội X

“Do đó [Cuba] tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế đối với mối đe dọa đó” - ông Parrilla cho hay.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla. Ảnh: AFP

Trước đó, ông Parrilla ra tuyên bố mạnh mẽ lên án các biện pháp gần đây của Mỹ nhằm vào Cuba.

"Chúng tôi mạnh mẽ lên án sự leo thang mới nhất của Mỹ chống lại Cuba. Họ hiện đang đề xuất phong tỏa hoàn toàn nguồn cung dầu cho đất nước chúng tôi. Mỹ cũng đang dùng đến thủ đoạn tống tiền và cưỡng ép, cố gắng buộc các quốc gia khác tham gia chính sách phong tỏa Cuba, vốn bị lên án rộng rãi" - nhà ngoại giao hàng đầu Cuba lưu ý.

Ông Parrilla nhấn mạnh rằng những biện pháp này "vi phạm tất cả các nguyên tắc thương mại tự do”.

"Chúng tôi lên án trước toàn thế giới hành động xâm lược tàn bạo này chống lại Cuba và người dân nước này, những người trong hơn 65 năm qua đã phải chịu đựng lệnh phong tỏa kinh tế dài nhất và tàn khốc nhất từng được áp đặt lên toàn bộ một quốc gia, và hiện đang bị đe dọa phải sống trong điều kiện cực kỳ khó khăn” - ông Parrilla nói.

Ngày 29-1, Tổng thống Trump ký sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, cho phép áp thuế với hàng hóa từ các nước cung cấp dầu cho Cuba nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích đối ngoại Mỹ.

Tuy nhiên sắc lệnh chưa quy định mức thuế cụ thể và chưa nêu rõ quốc gia nào sẽ bị áp thuế. Nội dung sắc lệnh chỉ trao quyền cho chính quyền Mỹ có thể áp thuế đối với các nước cung cấp dầu cho Cuba, kể cả trực tiếp hoặc thông qua bên trung gian.

Nhà Trắng cáo buộc Cuba liên kết với nhiều quốc gia và tổ chức bị Mỹ coi là thù địch, đồng thời cho phép họ triển khai năng lực quân sự và tình báo trên lãnh thổ Cuba. Trong đó, Washington cũng cáo buộc Cuba là nơi đặt cơ sở thu thập tín hiệu tình báo lớn nhất của Nga ở nước ngoài, nhằm thu thập thông tin nhạy cảm liên quan an ninh quốc gia Mỹ.