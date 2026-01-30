Ông Zelensky phản hồi việc Nga mời ông đến Moscow, mời ngược ông Putin tới Kiev 30/01/2026 17:15

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng cho bất kỳ hình thức gặp gỡ thực tế nào với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Ngày 30-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng đàm phán với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, nhưng Moscow và Minsk (Belarus) không thể là địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán đó, theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Dĩ nhiên, tôi không thể gặp ông Putin ở Moscow, cũng giống như việc ông ấy không thể gặp tôi ở Kiev vậy. Tôi cũng có thể mời ông ấy đến Kiev. Tôi sẽ công khai mời ông ấy, nếu ông ấy nhận lời, dĩ nhiên rồi” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng ông muốn đạt được một thỏa thuận mang tính xây dựng để chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine.

“Chúng tôi muốn đạt được thỏa thuận về một cuộc gặp có thể mang tính xây dựng và hiệu quả. Chúng tôi muốn thảo luận các vấn đề hiện tại và giải quyết chúng” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Ludovic Marin/POOL/AFP

Ông Zelensky nói rằng ông sẵn sàng cho bất kỳ hình thức gặp gỡ thực tế nào giữa các nhà lãnh đạo.

“Tôi không biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng ít nhất nó sẽ tốt hơn những gì đang diễn ra hiện nay” - ông Zelensky nói, đồng thời nhấn mạnh rằng một cuộc gặp tại Moscow hay ở Belarus là không thể.

Trước đó, trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin - ông Yury Ushakov khẳng định rằng một cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin có thể được sắp xếp tại thủ đô Nga.

“Tổng thống của chúng tôi cũng đã nhiều lần nói với các nhà báo rằng nếu ông Zelensky thực sự sẵn sàng cho một cuộc gặp, thì chúng tôi sẽ vui mừng mời ông ấy tới Moscow” - ông Ushakov nói với kênh truyền hình quốc gia Russia 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cũng nói rằng chỉ có Moscow hiện đang được bàn tới như địa điểm cho một cuộc gặp tiềm năng giữa hai nhà lãnh đạo.

Cũng trong ngày 30-1, Tổng thống Zelensky lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Tổng thống Putin đã đồng ý sẽ không tấn công thủ đô Kiev của Ukraine trong một tuần.

Ông Zelensky cho biết Ukraine không có thỏa thuận ngừng bắn và chưa đạt được thỏa thuận trực tiếp nào với Nga nhưng Kiev sẵn sàng tuân thủ việc ngừng các cuộc tấn công vào nguồn năng lượng nếu Moscow ngừng tấn công trước, theo tờ Kyiv Post.

Đây không phải là một thỏa thuận. Đây là một cơ hội. Nếu Nga không tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ không tấn công lại” - nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng không có thỏa thuận ngừng bắn chính thức nào tồn tại. Bất kỳ kết quả nào bây giờ đều hoàn toàn phụ thuộc vào Moscow.

“Nếu Nga không tấn công lĩnh vực năng lượng của chúng tôi thì chúng tôi sẽ không tấn công lĩnh vực của họ” - ông Zelensky nói, gọi đó là cách tiếp cận mà nhà trung gian hòa giải của Mỹ đang tìm kiếm.

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng Ukraine ủng hộ “tất cả sáng kiến ​​giảm leo thang thực sự” và đã làm như vậy trong gần một năm qua, bất chấp những lần từ chối liên tục từ Moscow.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.