Ông Putin cảm ơn UAE vì tổ chức đàm phán ba bên Mỹ-Nga-Ukraine 29/01/2026 20:19

(PLO)- Điện Kremlin cho biết vòng đàm phán ba bên Mỹ-Nga-Ukraine tiếp theo tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có thể kéo dài hơn một ngày nếu cần thiết.

Ngày 29-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan tại Điện Kremlin, theo hãng thông tấn TASS.

Mở đầu cuộc hội đàm, Tổng thống Putin cho biết Nga đánh giá cao sự đóng góp của UAE trong việc tổ chức các cuộc trao đổi với Ukraine và đăng cai các cuộc đàm phán về giải quyết xung đột.

“Tôi đặc biệt muốn ghi nhận những nỗ lực của phía UAE trong giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, sự đóng góp của họ vào việc tổ chức các cuộc trao đổi tù nhân và hỗ trợ việc tổ chức các cuộc tiếp xúc khác nhau trên lãnh thổ UAE” - ông Putin nói.

“Chúng tôi biết ơn cá nhân ngài về những nỗ lực hướng tới việc tổ chức các cuộc đàm phán ba bên trong khuôn khổ nhóm làm việc về an ninh tại Abu Dhabi tuần trước và về sự quan tâm dành cho phái đoàn của chúng tôi” - nhà lãnh đạo Nga nói với người đồng cấp UAE.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay Tổng thống Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan tại Điện Kremlin ngày 29-1. Ảnh: TASS

Phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine đã tổ chức các cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi trong hai ngày 23 và 24-1. Cuộc đàm phán được đánh giá là bước đi ngoại giao hiếm hoi, trong bối cảnh xung đột Ukraine đã kéo dài gần 4 năm và vẫn chưa xuất hiện lối thoát rõ ràng.

Điện Kremlin cho biết các nhóm chuyên gia hiện đang dẫn đầu quá trình đàm phán. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1-2 tại thủ đô Abu Dhabi (UAE).

Ngày 29-1, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov không loại trừ khả năng vòng đàm phán chuyên gia mới tại Abu Dhabi có thể kéo dài hơn một ngày nếu cần thiết, nhưng không nêu rõ thời gian bắt đầu cuộc họp tiếp theo.

Trong diễn biến khác cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lưu ý rằng các yêu cầu cốt lõi của Moscow về hòa bình với Ukraine, như đã được Tổng thống Putin nêu ra, vẫn không thay đổi.

Ông Lavrov cũng nói rằng Nga không có thông tin về các đảm bảo an ninh mà Mỹ và Ukraine có thể đã đạt được.