Chiến sự Nga - Ukraine 29-1: Giao tranh ác liệt dù đang đàm phán, thương vong lớn 2 bên; Kiev tuyên bố tấn công kho dầu và nhiều vị trí đóng quân Moscow 29/01/2026 07:18

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với các đòn không kích; Hai bên nêu thương vong của nhau; Ông Zelensky nói Nga sắp mở đợt tấn công quy mô lớn dù đang đàm phán.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang trên nhiều mặt trận.

Ông Zelensky: Nga sắp mở đợt tấn công quy mô lớn

. Ngày 28-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Chúng tôi cũng biết rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới – tình báo của chúng tôi cho thấy điều này. Giờ đây, Mỹ, châu Âu và tất cả các đối tác của chúng ta phải hiểu điều này làm mất uy tín các cuộc đàm phán ngoại giao như thế nào” - ông Zelensky nói trong bài phát biểu hằng đêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng khi các cuộc tấn công của Nga tiếp diễn, người dân khó có thể cảm thấy rằng ngoại giao mang tính xây dựng và có khả năng mang lại kết quả.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 22 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền địa phương Ukraine rằng có ít nhất 15 người thiệt mạng và 37 người bị thương sau các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong ngày 28-1.

Theo báo cáo của Không quân Ukraine, Nga đã phóng 1 tên lửa và 146 máy bay không người lái (UAV) các loại vào Ukraine đêm qua. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được 103 UAV, nhưng 1 tên lửa và 36 UAV đã tấn công trúng 2 địa điểm.

Theo các phóng viên của Kyiv Independent tại hiện trường, các vụ nổ đã được nghe thấy ở thủ đô Kiev vào khoảng 1 giờ 26 phút sáng 28-1 (giờ địa phương). Chính quyền địa phương cho biết hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đánh chặn các UAV Nga đang bay tới.

Tỉnh trưởng Kiev - ông Mykola Kalashnyk đưa tin về 2 người thiệt mạng tại khu dân cư Bilohorodka, nằm ở ngoại ô thủ đô.

Tại tỉnh Odessa, cuộc tấn công của Nga vào đêm 28-1 đã làm 3 người bị thương, theo ông Serhii Lysak - người đứng đầu chính quyền quân sự TP Odessa.

Tỉnh trưởng Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov nói rằng Nga đã tiến hành 2 cuộc tấn công vào khu dân cư ở Zaporizhzhia, làm 6 người bị thương. Các cuộc tấn công cũng gây hư hại cho 14 tòa nhà chung cư và khoảng 20 ô tô.

Ông Oleksandr Vilkul, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng TP Kryvyi Rih (tỉnh Dnipropetrovsk), báo cáo về 2 người bị thương trong một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào TP. Ông Vilkul nói thêm rằng một cơ sở hạ tầng đã bị trúng đạn, nhưng không cung cấp chi tiết.

Tại tỉnh Kherson, tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin báo cáo về 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga.

Tỉnh Donetsk ghi nhận 4 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong ngày qua, theo báo cáo của Tỉnh trưởng Vadym Filaskin.

Các tỉnh Dnipropetrovsk, Sumy, Kharkiv và Zaporizhzhia cũng ghi nhận thương vong dân thường trong ngày qua.

. Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tổn thất khoảng 1.236.570 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 690 thương vong trong ngày 28-1.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine tấn công kho dầu Nga

Bộ Tổng tham mưu Ukraine đưa tin rằng trong hai ngày 27 và 28-1, lực lượng Ukraine đã tấn công kho dầu Khokholskaya ở tỉnh Voronezh (Nga) và một số cơ sở quân sự của Nga tại các vùng lãnh thổ Ukraine mà Moscow đang kiểm soát, theo Kyiv Independent.

Vụ tấn công vào kho chứa dầu đã gây ra hỏa hoạn tại cơ sở này và làm bốc cháy các sản phẩm dầu mỏ được lưu trữ. Khói dày đặc đang bốc lên từ khu vực, theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Thiệt hại do vụ tấn công vẫn đang được đánh giá.

Theo báo cáo, lực lượng Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào các vị trí đóng quân của Nga tại làng Kolotilovka thuộc tỉnh Belgorod (Nga), gần các làng Velyka Novosilka, Shakhove và Hryhoriivka (Donetsk), và gần TP Huliaipole (tỉnh Zaporizhzhia).

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trong các cuộc tấn công gần đây, quân đội Ukraine đã tấn công một trung tâm điều khiển UAV, một sở chỉ huy tiểu đoàn, và một kho đạn dược.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nga tấn công các địa điểm phóng UAV tầm xa của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Nga ngày 28-1 đã tấn công các địa điểm phóng UAV tầm xa và các khu vực triển khai của Ukraine tại 188 địa điểm, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.125 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Theo đó, quân đội Ukraine đã mất hơn 145 binh sĩ và 1 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Bắc Nga, hơn 180 binh sĩ và 4 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Tây và khoảng 100 binh sĩ và 1 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Nam.

Trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine cũng mất hơn 390 binh sĩ và 5 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm của Nga, hơn 270 binh sĩ và 4 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông và khoảng 40 binh sĩ cùng 2 trạm gây nhiễu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 175 UAV của Ukraine trong ngày hôm qua.

Ukraine chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Nga.

Nga nêu điều kiện nối lại đối thoại với EU

Ông Vladislav Maslennikov, Giám đốc Vụ các vấn đề châu Âu của Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TASS

Ngày 28-1, ông Vladislav Maslennikov, Giám đốc Vụ các vấn đề châu Âu của Bộ Ngoại giao Nga, nói rằng đối thoại với Liên minh châu Âu (EU) chỉ có thể được nối lại sau khi Brussels từ bỏ chính sách trừng phạt với Nga và ngừng cung cấp vũ khí ồ ạt cho Ukraine, theo TASS.

“Bất kỳ việc khôi phục quan hệ nào với Liên minh châu Âu chỉ có thể được xem là khả thi khi các đồng nghiệp châu Âu của chúng tôi thay đổi một cách căn bản cách tiếp cận trong hợp tác với Nga… Khi họ chấm dứt chính sách trừng phạt, khi họ ngừng sử dụng ngôn ngữ tối hậu thư; ngừng nuôi dưỡng huyền thoại về ‘mối đe dọa từ Nga’; ngừng bơm vũ khí cho Kiev; ngừng phá hoại tiến trình hòa bình xung quanh Ukraine” - ông Maslennikov nói.

“Và khi cuối cùng họ hiểu rằng nỗi ám ảnh về việc gây ra một ‘thất bại chiến lược’ cho Moscow là con đường không dẫn đến đâu cả, là lối đi sẽ đẩy châu Âu từng thống nhất ra bên lề các tiến trình chính trị và lịch sử” - nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Theo ông Maslennikov, Nga sẽ quyết định các thông số và lĩnh vực hợp tác tiềm năng với EU dựa trên cách nhìn nhận của mình về tình hình, cũng như căn cứ vào “nhu cầu bảo đảm các lợi ích quốc gia”.

Ông cho biết rất khó dự đoán khuôn khổ hợp tác mới giữa Nga và EU, đồng thời nói thêm rằng quá trình xây dựng sự hợp tác này sẽ “dài lâu và không dễ dàng”.

EU chưa bình luận về phát ngôn của ông Maslennikov.